La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro inmediato y la prohibición de uso, comercialización y distribución de distintos dispositivos médicos detectados con graves irregularidades y riesgos para la salud.

La medida fue formalizada a través de las disposiciones 8774/2025 y 8775/2025 publicadas en el Boletín Oficial.

¿Qué dispositivos médicos deben ser retirados?

Insumos vinculados a “igb central de esterilización – MEDICAL ELEMENT”

ANMAT prohibió todos los productos que lleven esa identificación tras detectar insumos reprocesados ilegalmente, vencidos, con fechas alteradas y sin el acondicionamiento original del fabricante.

Entre el material inspeccionado se hallaron cubos cervicales manipulados fuera de norma, con envases no oficiales y riesgos potenciales para pacientes.

Bomba de infusión Plum™ A+ (serie 18304147)

La empresa ICU Medical Argentina denunció el extravío de esta bomba de infusión de riesgo III, utilizada para terapias parenterales, enterales, epidurales y administración de sangre.

Dado que se desconoce su estado y ubicación, ANMAT ordenó su prohibición total de uso, comercialización y distribución en todo el país.

¿Por qué ANMAT considera urgente la medida?

Los dispositivos involucrados son equipos y elementos de alto riesgo, cuyo uso irregular puede comprometer intervenciones quirúrgicas y tratamientos críticos. El organismo detectó:

Productos adulterados o reprocesados sin autorización.

Insumos vencidos con fechas modificadas.

Falta de identificación y trazabilidad.

Equipos cuyo estado es desconocido.

Todo esto representa un riesgo sanitario severo contrario a la normativa vigente.

¿Qué deben hacer farmacias, clínicas y distribuidores?

Las autoridades sanitarias de todo el país deberán garantizar:

El retiro inmediato de los productos afectados.

La interrupción de su uso en instituciones de salud.

La notificación a hospitales, clínicas y distribuidores.

El reporte de cualquier unidad encontrada en circulación.

Los establecimientos que posean alguno de estos dispositivos deben contactar a su autoridad provincial correspondiente. Además de la prohibición, ANMAT dispuso: