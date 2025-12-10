Adiós aceite de oliva: esta es la opción más nutritiva y económica para sustituirlo para siempre. (Fuente: archivo)

El aceite de oliva es un componente fundamental en la dieta de los españoles. Sin embargo, este alimento esencial para la canasta básica ha experimentado un notable encarecimiento en tiempos recientes.

Como detalló EFE, el precio del aceite de oliva se incrementó hasta un 52,5% anual durante 2023 y se posicionó como el producto más afectado por la tendencia inflacionista. Para mitigar esta situación, el Gobierno de España implementó una rebaja extraordinaria del IVA en productos esenciales.

Sin embargo, esta medida finalizó el 31 de diciembre de 2024 y, como advirtió FACUA-Consumidores en Acción, el aceite de oliva experimentó durante el 2025 un aumento del 4%. Es por estos aumentos constantes en su precio que muchos españoles desearían conseguir una alternativa igual de útil.

Este es el sustituto perfecto para el aceite de oliva. (Fuente: archivo) Imagen creada con ChatGPT

El sustituto ideal del aceite de oliva

Frente a esta problemática, los consumidores han iniciado una búsqueda constante del precio más competitivo en los supermercados. Simultáneamente, han comenzado a ganar popularidad alternativas menos convencionales, como el aceite de orujo de oliva, de girasol o coco.

Una de las opciones que ha captado mayor atención es el aceite de palta. Tanto para su aplicación en la gastronomía como para el cuidado de la piel, este aceite extraído de la pulpa del aguacate se presenta como una alternativa saludable, práctica y con un sabor comparable al del aceite de oliva.

El aceite de aguacate se compone principalmente de ácidos grasos beneficiosos. Según un estudio de la Universidad de Guadalajara, es eficaz para “reducir el colesterol total, el colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad) y los triglicéridos en plasma, tanto en individuos hipercolesterolémicos como en aquellos con diabetes mellitus tipo 2, lo que se traduce en una disminución de los riesgos cardiovasculares”.

El motivo por el que el aceite de palta puede reemplazar al de oliva. (Fuente: archivo)

Usos del aceite de palta en la cocina

El aceite de aguacate se distingue por su notable versatilidad, siendo una opción excelente para aderezar ensaladas, freír o sazonar carnes y pescados. En términos de sabor, presenta un perfil más neutro en comparación con el aceite de oliva y su textura es más densa, lo que lo convierte en un ingrediente atractivo en diversas preparaciones culinarias.

Es particularmente adecuado para frituras, ya que puede alcanzar temperaturas superiores a los 200 grados Celsius. Además, su uso en la preparación de verduras favorece una mejor absorción de los nutrientes y su riqueza en antioxidantes contribuye a una dieta equilibrada y saludable.