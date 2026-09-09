Descubren un mosaico romano de 40 metros cuadrados en Sevilla: la ciudad cuenta con las mayores colecciones del antiguo Imperio.

El hallazgo de un nuevo mosaico romano de unos 40 metros cuadrados en el sótano del Ayuntamiento de Écija, en Sevilla, refuerza el valor arqueológico de la localidad y la sitúa entre las ciudades del antiguo Imperio romano con mayores colecciones de este tipo de piezas.

El descubrimiento se produjo durante una excavación desarrollada este verano en una superficie de 250 metros cuadrados. Además del mosaico, los arqueólogos localizaron restos de unas termas, grandes basamentos de columnas y unos 2000 fragmentos cerámicos que han permitido datar la pieza en la primera mitad del siglo III.

Écija suma 20 mosaicos romanos hallados en los últimos 25 años

El nuevo descubrimiento eleva a una veintena los mosaicos romanos encontrados en Écija durante los últimos 25 años. De ellos se conservan alrededor de 400 metros cuadrados, aunque la superficie original habría alcanzado aproximadamente los 1000 metros cuadrados.

Así lo ha explicado a EFE el arqueólogo municipal de Écija, Sergio García-Dils, quien ha señalado que la abundancia de estas piezas está relacionada con la importancia que alcanzó la ciudad durante la época romana. Écija era una colonia, el máximo rango estatutario, y concentraba a numerosos propietarios enriquecidos gracias al comercio del aceite de oliva.

Según García-Dils, la Écija romana era “una ciudad a la última, con acceso a las modas”. Esa riqueza se refleja en la variedad de figuras, los diseños geométricos y la elevada calidad de los mosaicos conservados.

La ciudad, además, contaba con un taller estable de teselas, algo poco habitual porque estos artesanos solían desplazarse de una localidad a otra. Algunas de las piezas estaban elaboradas con pasta vítrea, un material que aportaba colores especialmente brillantes y luminosos.

El arqueólogo municipal de Écija (Sevilla), Sergio García-Dils, dirige los trabajos de recuperación de un nuevo mosaico romano del que se conservan unos 40 metros cuadrados y que ha sido hallado en el sótano del propio Ayuntamiento de Écija (Sevilla). Fuente: EFE Raúl Caro

Un mosaico único permite ver un sátiro o un sileno según el lado

El patrimonio romano de Écija incluye también una pieza especialmente singular: un mosaico de doble lectura que permite observar un sátiro desde un lado y un sileno desde el contrario.

Se trata de una composición excepcional de la que únicamente se han localizado cinco ejemplos en todo el Imperio romano. Tres se encuentran en la península italiana, otro en Luxemburgo y el quinto corresponde al mosaico descubierto en Écija.

La cantidad de teselas conservadas en la localidad es millonaria. En apenas un decímetro cuadrado de decoración geométrica pueden concentrarse unas cien piezas, mientras que en las zonas figurativas, con animales, plantas, seres mitológicos y figuras humanas, la cifra puede alcanzar las 400 teselas por decímetro cuadrado.

El arqueólogo ha explicado que el mayor coste no estaba en las propias teselas, sino en el diseño y la elaboración de las composiciones. “ Lo del reciclaje no es algo de ahora, en la ciudad romana todo se reciclaba, desde los restos de vidrio hasta los de mármol ”.

El hallazgo de un nuevo mosaico romano, del que se conservan unos 40 metros cuadrados, en el sótano del propio Ayuntamiento de Écija (Sevilla), Raúl Caro

Mármol de todo el Mediterráneo y nuevos restos bajo el Ayuntamiento

La excavación del edificio consistorial también ha permitido descubrir un pavimento doméstico realizado mediante taracea de mármol. Los fragmentos proceden de distintos puntos de la cuenca del Mediterráneo, una circunstancia que evidencia el elevado poder adquisitivo del propietario de la vivienda.

La pieza constituye además un hallazgo poco frecuente en comparación con los mosaicos. A lo largo de la historia arqueológica de Écija se han localizado cerca de un centenar de mosaicos, pero únicamente dos pavimentos de este tipo.

Los trabajos sobre el mosaico descubierto en el Ayuntamiento comenzaron en abril y todavía no han concluido. La pieza fue consolidada en el mismo lugar donde apareció mediante resinas y colas, antes de ser extraída en varios paneles. Posteriormente se regularizó su base y comenzó un proceso de restauración que continúa en un edificio municipal cedido para estas labores.

La restauradora Azahara Lora y los arqueólogos Carmen Andújar y Pedro Gómez, todos naturales de Écija, forman parte del equipo dirigido por García-Dils. El objetivo ahora es completar la restauración y determinar si el mosaico se incorpora a los fondos del museo de la ciudad o si finalmente queda integrado en el interior del edificio consistorial.