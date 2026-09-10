Tras el catastrófico desastre nuclear de 1986 , la creación de la Zona de Exclusión de Chernóbil estableció un perímetro de 2.600 kilómetros cuadrados completamente desprovisto de presencia humana.

Con el paso de las décadas, este entorno asolado por la radiación se transformó paradójicamente en un refugio para la vida silvestre, permitiendo que la población de lobos grises proliferara hasta alcanzar una densidad siete veces mayor que en las reservas naturales aledañas.

El estudio de campo y los niveles extremos de radiación

Para comprender cómo estos animales logran prosperar en un hábitat tan hostil, un equipo del laboratorio de Shane Campbell-Staton en la Universidad de Princeton, liderado por la bióloga evolutiva y ecopatóloga Cara Love, llevó a cabo una exhaustiva investigación.

Los científicos capturaron ejemplares, extrajeron muestras de sangre y les colocaron collares con sistemas GPS y dosímetros integrados.

Las mediciones confirmaron que los lobos soportan una exposición constante de 11,28 milirem por día, una cifra que supera en más de seis veces el límite legal de seguridad establecido para los trabajadores humanos.

Selección natural acelerada y resistencia genética

Los resultados del estudio, presentados durante la reunión anual de la Society for Integrative and Comparative Biology, revelaron una alteración profunda en la biología de la especie.

Los análisis genéticos demostraron que el sistema inmunológico de los lobos de Chernóbil presenta patrones de respuesta celular sorprendentemente similares a los de pacientes humanos que reciben tratamiento con radioterapia.

A diferencia de una exposición aguda que destruye los tejidos de forma inmediata, la radiación crónica sostenida durante casi cuatro décadas actuó como un implacable filtro evolutivo.

Al secuenciar los genomas completos, los expertos identificaron regiones específicas en el ADN que se encuentran bajo una selección natural acelerada . Los individuos más vulnerables a la radiación perecieron jóvenes, permitiendo que solo aquellos portadores de mutaciones protectoras contra el daño celular y el desarrollo de tumores lograran sobrevivir.

De esta manera, transmitieron su resiliencia genética a las nuevas camadas, consolidando una población con defensas biológicas inéditas.

Un hallazgo clave para el futuro de la oncología humana

El objetivo final de la investigación trasciende la ecología animal para adentrarse de lleno en el terreno de la medicina clínica.

Al comparar las muestras de Chernóbil con el ADN de lobos provenientes de otras regiones de Europa y Norteamérica, los biólogos buscan aislar las mutaciones exactas que previenen la formación de tumores.

Comprender este complejo mecanismo biológico podría abrir nuevas fronteras en la oncología humana, facilitando el desarrollo de biomarcadores preventivos o terapias inmunológicas dirigidas a imitar esta extraordinaria defensa natural.