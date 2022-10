Este billete de $ 1000 tiene un imperceptible error de impresión y vale más de $ 50.000

El negocio de colección de billetes o numismática puede ser fuente de grandes ingresos, sobre todo si cuentan con errores de impresión, marcas raras, son antiguos y están en perfectas condiciones. En Mercado Libre, usuarios de todo el país llegan a ofrecer versiones de hasta $ 250.000 por diferentes cuestiones.

Lo mismo sucede con las monedas. El año pasado se dio a conocer una impresión defectuosa que dictaba "Provingias" del Río de La Plata, en lugar de "Provincias", motivo por el cual muchos coleccionistas locales estaban dispuestos a pagar hasta $ 15.000 por unidad.

Sin embargo, para los coleccionistas esta particularidad no se trataba de un error, si no de una curiosa forma de acuñación, que no tenía gran relevancia.

¿Cuál es el billete más buscado por los coleccionistas?

A pesar de eso, sí existe un billete por el que los coleccionistas están dispuestos a pagar fortunas. El caso más reciente y que despertó un gran interés fue el de un billete de $ 1000, cuya originalidad se basa en un error de impresión, específicamente en el número que se ubica a la derecha del hornero. A diferencia de los billetes normales, este presenta una tonalidad más oscura en sus dígitos.

Por esta razón, en la plataforma de Mercado Libre se vende a un costo de $ 50.000. Incluso cuenta con la opción de pagar en 6 cuotas de $ 12.362.

¿Cómo saber si un billete argentino es coleccionable?

Al igual que el billete previamente mencionado, otros con distintos errores también cotizan a valores similares o incluso superiores. Fallas en el recorte, manchas de tinta, o una doble impresión hacen de estos activos piezas únicas y atractivas para el mercado.

Por ejemplo, un usuario publicó una variante a $ 250.000 e indico: "el diseño del billete ilustra al Hornero, que tiene una flor impresa en el ángulo inferior izquierdo y que es considerado por muchos coleccionistas como un ejemplar único, además el billete presenta otras fallas como manchas de tinta en algunas regiones, el ejemplar se encuentra en perfecto estado de conservación".

Por supuesto que los billetes antiguos también forman parte de los tesoros coleccionables. Entre los más buscados está el billete conocido como "San Martín joven", un papel de 500 pesos con el retrato del General San Martín en su etapa de juventud. Su particularidad, sin embargo, se basa en que lleva las firmas de Pedro Eduardo Real y Julio Emilio Alizón García, que fue titular del Banco Central entre 1955 y 1956.

De acuerdo con datos de casas especializadas, el precio de esta variante supera los $ 200.000. En paralelo, otras de las joyas buscadas por los coleccionistas son los billetes nacionales que se imprimieron antes de la existencia del Banco Central. Es decir, antes del 1935.