Algunas personas suelen tener un vocabulario escueto en su vida cotidiana. Sin embargo, existen palabras específicas que ayudan a detectar que un individuo no es inteligente. El uso repetitivo de ciertos términos revela limitaciones en la expresión oral y escrita. Los expertos en comunicación analizan estos patrones lingüísticos con frecuencia.

Un análisis reciente hecho con inteligencia artificial encontró un parámetro que determina esta condición. Los modelos tecnológicos evaluaron miles de interacciones verbales en diversos contextos. Los resultados demostraron que las palabras elegidas reflejan el nivel de procesamiento cognitivo de los hablantes. El estudio vincula el vocabulario con la capacidad de organización mental .

Las palabras que usan las personas poco inteligentes

Las muletillas continuas como “eh”, “o sea” y “tipo” encabezan la lista de términos detectados. Estas expresiones aparecen de forma automática en el discurso de los individuos analizados. Los sujetos emplean dichos vocablos para rellenar silencios durante una conversación. La IA señala que estas palabras demuestran una falta de planificación verbal.

Los términos comodín como “cosa”, “algo” o “eso” también son muy frecuentes en este grupo. Las personas con menor desarrollo intelectual reemplazan los nombres reales de los objetos con estos conceptos generales.

El uso de estos vocablos evidencia una baja precisión en el léxico disponible. Así, la comunicación se vuelve vaga y pierde claridad ante los oyentes.

Algunas muletillas dan cuenta de que una persona tiene menor capacidad intelectual. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las generalizaciones extremas mediante las palabras “todo” y “nada” completan el listado principal . Las frases como “todo es una mentira” o “nada sirve” aparecen de forma reiterada. Los individuos recurren a estos absolutos para evitar las explicaciones detalladas. El vocabulario reducido limita la descripción precisa de la realidad circundante.

Qué simbolizan estas palabras y las razones del estudio

Estas palabras simbolizan un menor esfuerzo cognitivo por parte del hablante en situaciones cotidianas. El cerebro utiliza términos automatizados para no gastar energía en la construcción de oraciones complejas. Los clichés y las frases prehechas representan un pensamiento rígido y estructurado.

Las razones del estudio radican en comprender cómo la tecnología evalúa la comunicación humana actual. Las herramientas de inteligencia artificial buscan identificar patrones para mejorar el entendimiento entre las personas.

El análisis reveló que el vocabulario repetitivo funciona como una barrera para el aprendizaje. Los investigadores utilizan estos datos para diseñar programas de estimulación lingüística .

Las estructuras lingüísticas simples reflejan una escasa capacidad de análisis crítico.