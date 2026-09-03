El tiburón del Ganges es una de las especies acuáticas más misteriosas y amenazadas del planeta. Con una población mundial estimada en apenas 240 adultos, este depredador de agua dulce que habita en ríos de Asia jamás ha sido fotografiado vivo en su entorno natural y la mayor parte de las evidencias científicas proviene de ejemplares muertos por pesca incidental.

Sin embargo, expediciones científicas recientes descubrieron un reducto clave para su supervivencia en el río Sesayap, ubicado en Kalimantan del Norte (Borneo indonesio), encendiendo la esperanza de salvar a la especie de la extinción.

El hallazgo de una población clave en aguas de Indonesia

El descubrimiento inicial se concretó en 2023, cuando una misión exploratoria encabezada por el investigador Michael Grant halló 17 ejemplares de tiburón del Ganges capturados accidentalmente por un solo pescador en una semana.

En 2026, nuevos relevamientos de campo elevaron la cifra a un total de 43 especímenes documentados en la zona mediante la identificación de restos y aletas.

Tiburón de Ganges

La relevancia biológica del sitio impulsó acciones inmediatas dentro de la comunidad científica internacional:

Declaración de área protegida: En 2024, el Grupo de Especialistas en Tiburones de la UICN designó al río Sesayap como Área Importante para Tiburones y Rayas (ISRA).

Ausencia de interés comercial directo: Los expertos confirmaron que los pobladores locales no consumen la carne del animal por su sabor ni comercializan sus aletas en el mercado asiático, lo que reduce el riesgo de caza furtiva intencional.

Aceptación comunitaria: Las poblaciones nativas de la ribera expresaron su predisposición para colaborar en la preservación del ecosistema del río.

Captura incidental y las amenazas del mercado de vejigas natatorias

A pesar de la falta de pesca orientada al tiburón, la captura accidental por el uso de anzuelos y redes de enmalle representa un peligro severo para la especie.

Esta problemática podría intensificarse debido al auge de la pesca ilegal de corvinas para abastecer el millonario mercado asiático de vejigas natatorias.

A diferencia del comercio tradicional de aletas, los métodos de arrastre empleados para extraer la vejiga natatoria abarcan un margen mayor de capturas no deseadas, exponiendo al tiburón del Ganges a una mortalidad acelerada dentro de su propio hábitat.

Estrategias legislativas y conservación comunitaria

Frente a la escasez de datos demográficos precisos sobre la especie, las autoridades ambientales indonesias e investigadores evalúan implementar regulaciones por delimitación geográfica en lugar de leyes exclusivas para el tiburón .

Al compartir el cauce con animales protegidos como el delfín del Irrawaddy y la raya gigante de agua dulce, se busca decretar zonas de exclusión pesquera y restringir el uso de ciertos artes de pesca peligrosos.

Asimismo, los especialistas remarcan que la fiscalización técnica debe ir acompañada de incentivos directos para las comunidades rurales, como mejoras en infraestructura educativa y de salud.