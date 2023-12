Esta fue la primera tarjeta navideña de la historia: cómo comenzó esta tradición milenaria

Las tarjetas navideñas no pasan de moda. Cambiaron, es cierto, pero siempre están. Devenidas en animaciones que viajan a través de las redes sociales algunas o como regalo empresarial en ciertos casos, lo real es que la primera tarjeta navideña fue entregada hace ya 180 años, según consigna la historia. Más exactamente en 1843.



En efecto, su creador fue Sir Henry Cole, quien durante la época victoriana decidió acercar una salutación a aquellos con quienes no podía compartir las festividades. A partir de ello, quiso que la tarjeta fuera impresa para no tener que escribir grandes cantidades de postales a mano.

Tarjetas navideñas: una historia de practicidad

Esta fue la primera tarjeta de Navidad, que fue hecha por Sir Henry Cole y enviada en 1843. En total, se imprimieron mil y la ilustración central retrata a su familia brindando. (Foto: Victoria and Albert Museum, London, World History Encyclopedia)

El objetivo de Cole, entonces, era evitar el tedioso trabajo de escribir una y cientos de veces el mismo mensaje. En pocas palabras, buscar la practicidad del caso. Cole era un funcionario de gobierno del Imperio Británico, responsable de la reforma del sistema postal de aquel país y colaborador en la creación del servicio postal Universal Penny Post, que permitió enviar cartas más allá de las distancias.



Según consigna la Enciclopedia de Historia Mundial, el primer ejemplar fue creación del pintor británico Callcott Horsley, quien retrató a la familia Horsley alzando las copas y brindando como imagen principal.

En los laterales, en tanto, tenía imágenes con escenas de actos de caridad: a la derecha, gente entregando ropa a los más necesitados y, a la izquierda, entregando alimentos.

Tarjeta navideña personalizada

Los niños conservan el espíritu navideño y la mayor parte de las veces son ellos quienes dibujan sus propias tarjetas de Navidad. (Foto: Freepik)

Tal y como ocurre en la actualidad, esta primera tarjeta de Navidad ofrecía un espacio para personalizar el mensaje al destinatario. Entonces, justo por debajo de la frase impresa "A Merry Christmas and Happy New Year to you" (en español: "Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo para ti"), había un espacio en blanco cuyo objetivo era permitir que el emisor agregara un mensaje en particular.

Lo cierto es que la historia sostiene que a pesar de su origen en 1843, fue necesario un largo tiempo hasta que se convirtiera en tradición y costumbre popular.

En ese sentido, algunas vertientes históricas aseguran que fue Louis Prang, un inmigrante de Prusia, quien creó en realidad la primera tarjeta de Navidad en la ciudad de Boston, Estados Unidos, recién en 1875. Prang era dueño de su propia imprenta y, al parecer, se trataba de una carta que él mismo imprimió con el objetivo de regalarla.

En cualquier caso, la tradición se mantiene y son quizá los más pequeños en el ciclo primario los que aún hoy siguen haciendo tarjetas navideñas para entregar a sus familias.