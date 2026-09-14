El pilates es una actividad que posee muchos beneficios.

Cuidar la salud cardiovascular y aliviar dolores corporales siempre estuvo asociado a ir al gimnasio, salir a correr o hacer actividades de fuerza. Sin embargo, en Argentina existe una actividad que rompe con esos paradigmas y permite mantener el cuerpo saludable sin tener que “levantar pesas”.

El pilates, una disciplina que combina control postural, respiración y movimientos de baja intensidad, se consolidó como una de las alternativas más recomendadas para quienes buscan mejorar su salud física sin someter al cuerpo a impactos ni sobrecargas.

Qué es el pilates y por qué se diferencia de otros ejercicios

El pilates es un método de entrenamiento basado en ejercicios controlados que trabajan la fuerza del “core” (la zona media del cuerpo), la flexibilidad y el equilibrio, siempre acompañados de una respiración consciente.

A diferencia de actividades de alto impacto como correr o el entrenamiento de fuerza intenso, se apoya en movimientos lentos y precisos, lo que reduce el riesgo de lesiones y lo hace apto para personas de cualquier edad o nivel físico .

El pilates es una actividad muy recomendada. Shutterstock

Beneficios para la circulación y el corazón

Entre las principales ventajas que se le atribuyen al pilates se destacan:

Mejora la circulación sanguínea , gracias a los movimientos controlados que favorecen el retorno venoso, especialmente en piernas y zona lumbar.

Contribuye a la salud cardiovascular , ya que combina actividad física sostenida con técnicas de respiración que ayudan a regular la frecuencia cardíaca.

Reduce el estrés y la tensión, un factor que incide de forma directa en la presión arterial y en la salud del corazón a largo plazo.

Alivio de dolores crónicos

Otro de los puntos fuertes del pilates es su efecto sobre los dolores musculares y articulares, especialmente en la zona lumbar, cervical y de espalda.

Principales beneficios:

Fortalece los músculos profundos del abdomen y la espalda, que sostienen la columna y reducen la sobrecarga en las articulaciones.

Mejora la postura corporal, lo que ayuda a prevenir dolores derivados de malas posiciones sostenidas durante el día (por ejemplo, frente a una pantalla).

Aumenta la flexibilidad general del cuerpo, disminuyendo la rigidez muscular que suele generar molestias crónicas.

Un ejercicio para todas las edades

A diferencia de otras disciplinas que exigen buen estado físico previo, el pilates puede adaptarse a personas mayores, quienes se están recuperando de una lesión o simplemente buscan una rutina de bajo impacto.

Además, se puede practicar tanto en el piso (con el propio peso corporal) como con la ayuda de aparatos específicos, y su frecuencia recomendada suele ser de dos a tres veces por semana para empezar a notar mejoras sostenidas.

Como con cualquier actividad física nueva, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de comenzar, sobre todo en personas con patologías cardíacas o problemas articulares preexistentes.