Sin importar qué tipo de casa se trate, existe un árbol que va perfecto en diferentes situaciones y se puede adaptar a los jardines. En esta ocasión, hay una opción para los espacios chicos, cuyas raíces no levantan el piso y trae grandes beneficios. Al plantarlo, podrán obtener flores coloridas para la temporada de primavera, mientras que en verano, podrán disfrutar de cítricos deliciosos y sin tener que comprarlos. Además, una vez que crezca, tendrán un árbol robusto sin tener que destinar un cuidado riguroso. El ciruelo es un árbol pequeño, con un tronco con madera recta, corteza lisa y oscura. Sus flores pequeñas están generalmente solitarias y son de tonos blancos o rosados que aparecen al final del invierno, según explica el Gobierno de la Ciudad. Para Argentina, este ejemplar tiene una gran importante agrícola, dado que nuestro país es el principal productor del hemisferio sur y de los mayores exportadores de ciruelas en el mundo, de acuerdo a la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo. Se puede plantar en patios, veredas o zonas cercanas a muros, sin miedo a que sus raíces levanten el cemento, tal como ocurre con otros árboles conocidos, como el sauce o fresno. De esta manera, tendrán una buena decoración floral, sombra en verano y fruta fresca. Plantar un ciruelo es una de las mejores alternativas entre las diferentes especies que sirven para un jardín chico en casa. Entre sus beneficios están: El sitio Viveros Shangai explica que el ciruelo es fácil de cultivar, pero deben seguir algunas recomendaciones para obtener un árbol sano y duradero: Las ciruelas en este árbol aparecerán dependiendo el método en que se plante. Por ejemplo, si es injertado, el tiempo será de 3 a 5 años; mientras que los árboles de semillas tardarían de 6 a 8 años. Sin embargo, esto variará según el tipo de ciruelo que tengan junto con las condiciones de cultivo o el tamaño del árbol al plantarlo. Un ciruelo vive un promedio de 30 años, aunque la vida útil puede variar entre 15 y más de 50 años, dependiendo de factores como la variedad y el clima. Por esta razón, es importante seguir las recomendaciones de los expertos acerca del clima ideal para plantarlo, el drenaje del suelo, la poda, la fertilización y el manejo de las plagas.