En las profundidades del noreste de Groenlandia y bajo las capas de hielo, un equipo de investigadores de la NASA descubrió uno de los secretos mejor guardados de la Guerra Fría: se trata de Camp Century, una base estadounidense construida en los años 50 y que había permanecido oculta desde entonces. Los restos de la estructura fueron detectados gracias al uso de tecnología de radar de última generación en una misión que inicialmente buscaba estudiar los glaciares. Pero el hallazgo reveló mucho más: una auténtica ciudad subterránea alimentada por energía nuclear y concebida como parte de un proyecto militar clasificado del Pentágono. El descubrimiento ocurrió durante un vuelo científico de rutina sobre el norte de Groenlandia. A bordo del avión, un grupo de científicos probaba un nuevo radar de penetración de hielo, el UAVSAR (Radar de Apertura Sintética para Vehículos Aéreos no Tripulados), diseñado para generar mapas detallados de las capas de hielo. El dispositivo comenzó a captar estructuras inusuales enterradas a más de 30 metros bajo la superficie. Lejos de los patrones típicos del hielo, las señales revelaban una red de túneles, edificios conectados y restos de lo que alguna vez fue una base subterránea en pleno funcionamiento. Las imágenes permitieron reconstruir por primera vez la distribución completa de Camp Century, abandonada en 1967. La instalación contaba con dormitorios, comedor, laboratorios y espacio para unas 200 personas. Pero lo más llamativo fue que todo el complejo era alimentado por un pequeño reactor nuclear, transportado a través del hielo en una compleja operación logística. La clave del hallazgo fue el uso del radar UAVSAR, desarrollado por la NASA para estudiar los glaciares de Groenlandia y la Antártida. Su objetivo era analizar los flujos de hielo y predecir el aumento del nivel del mar debido al cambio climático. Sin embargo, su precisión permitió detectar los restos de Camp Century con un nivel de detalle sorprendente. En diálogo con el Wall Street Journal, Chad Greene, especialista en teledetección satelital y aprendizaje automático en el grupo de Nivel del Mar y Hielo de la Sección de Ciencias de la Tierra del JPL/Caltech, explicó que observar la estructura y su complejidad fue como descubrir una civilización perdida. La revelación también recuerda el pasado militarizado del Ártico. Durante la Segunda Guerra Mundial, tras la ocupación nazi de Dinamarca, Estados Unidos asumió la defensa de Groenlandia. En la década de 1950, el país llegó a desplegar allí hasta 17 bases militares con unos 10.000 soldados. Hoy, solo una permanece activa: la Base Espacial Pituffik. El hallazgo revela hasta qué punto llegaron los esfuerzos secretos de Estados Unidos durante la Guerra Fría, y resucita tensiones políticas latentes entre Dinamarca y Washington. Aunque públicamente la base había sido presentada como una estación científica, documentos desclasificados en 1996 revelaron su verdadero propósito: el Proyecto Iceworm, un plan del Pentágono para instalar hasta 600 misiles nucleares de alcance medio bajo el hielo de Groenlandia. El gobierno danés, que en aquel entonces había declarado su territorio libre de armas nucleares, nunca fue informado del objetivo real. La base fue finalmente desmantelada cuando se comprobó que el desplazamiento constante del hielo volvía inviable el almacenamiento subterráneo de armamento. Desde entonces, el complejo quedó sepultado.