Es oficial y está confirmado: por orden la Ley de Tránsito, suspenden la licencia de conducir las personas que presten el auto, si acumulan infracciones.

La Ley Nacional de Tránsito señala que acumular infracciones contempla la pérdida de puntos en la licencia de conducir, lo que puede generar la inhabilitación del registro.

Cada registro arranca con 20 puntos y se van descontando de forma gradual cuando se cometen infracciones. Quienes pierdan todo el puntaje afrontarán la sanción más severa que es quedar inhabilitado para conducir.

En este contexto, la normativa señala que aquellas personas que presten el auto a personas sin habilitación serán sancionadas.

¿Cuántos puntos restan por prestar el auto a una persona sin habilitación?

La Ley N° 24.449 señala que prestar el vehículo o ceder la conducción a personas sin habilitación será sancionado con una multa de entre 100 y 300 unidades fijas.

En la misma línea, se restarán 4 puntos de la licencia. De esta manera, cuando la sentencia quede firme y corresponda la quita de puntos, el conductor quedará con 16 puntos.

Si bien parece una suma menor, toma mayor relevancia cuando se acumulan infracciones, ya que llegar a tener 0 puntos contempla la inhabilitación de manejar.

Es oficial y está confirmado: por orden la Ley de Tránsito, suspenden la licencia de conducir las personas que presten el auto, si acumulan infracciones. Ilustración El Cronista Audiencias

¿Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir?

La Ley 24.449 detalla las sanciones a los conductores cuando el puntaje de la licencia llega a 0.

La Licencia Nacional de Conducir parte de una base de 20 puntos, pero conforme se cometan infracciones se restan puntos. En el caso de prestar el auto a una persona sin la habilitación correspondiente, se quitarán 4 puntos.

Cuando un conductor acumula distintas infracciones y llega a 0, se aplicarán las siguientes suspensiones de licencia:

Primera pérdida total: suspensión por 60 días.

Segunda pérdida total: 120 días.

Tercera pérdida total: 180 días.

La normativa también informa que, conforme se vuelva a perder el puntaje total, la suspensión duplicará su plazo sucesivamente.

Cómo se pueden recuperar puntos de licencia

Los conductores podrán recuperar los puntos dos formas: