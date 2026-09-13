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La Ley de Tránsito argentina establece un significado específico para una señal que muchos camioneros interpretan de otra manera en las rutas, lo que podría incrementar el riesgo de accidentes.
Una de las dudas más frecuentes entre los conductores es qué significa cuando el camión que circula adelante enciende el giro izquierdo.
Aunque existe una interpretación muy extendida entre quienes manejan, la normativa establece un significado diferente.
Qué dice la Ley de Tránsito 24.449
El artículo 42, inciso f es claro: para indicarles a los vehículos de atrás que no conviene adelantarse, el vehículo de adelante debe encender la luz de giro izquierda.
Es decir, según la norma, esa señal advierte peligro o poca visibilidad para sobrepasar, no que el camino esté libre.
La costumbre que contradice a la ley
En la práctica, buena parte de los camioneros argentinos usa el código al revés: luz izquierda para autorizar el adelantamiento y derecha para desaconsejarlo.
Esta costumbre, instalada hace décadas, convive hoy con la norma escrita y genera confusión entre los conductores.
Recomendaciones antes de adelantar a un camión
- No basar la decisión únicamente en la luz del camión
- Verificar por cuenta propia que el carril contrario esté despejado
- Confirmar que haya visibilidad suficiente
- Asegurarse de que ningún otro vehículo esté sobrepasando al mismo tiempo
- Avisar la intención de pasar con luces altas o bocina
- Agradecer con dos guiños de emergencia al completar la maniobra
La ley también obliga a los camiones y maquinaria especial a facilitar el adelantamiento en caminos angostos, corriéndose hacia la banquina cuando las condiciones lo permitan.