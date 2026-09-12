Es oficial | No hay clases el lunes 14 de septiembre: decretan feriado y los alumnos tendrán un fin de semana largo de tres días en la provincia de Buenos Aires.

Los estudiantes de algunas escuelas de la provincia de Buenos Aires tendrán un fin de semana largo a raíz de que declararon feriado el lunes 14 de septiembre.

El descanso extendido de tres días será a nivel local, por lo que diversos establecimientos educativos se mantendrán cerrados y no habrá clases durante la primera jornada de la semana.

No hay clases el lunes 14: qué alumnos tendrán un fin de semana largo

La jornada no laborable del lunes 14 se debe a un feriado de alcance local por la conmemoración de aniversarios fundacionales y fiestas patronales.

La fecha dará paso a un día no laborable en donde las escuelas cerrarán y los estudiantes tendrán el día libre. Las localidades alcanzadas son:

Partido de Exaltación de la Cruz (Aniversario fundacional)

Francisco Madero, localidad de Pehuajó (Aniversario fundacional)

Arroyo Venado, localidad de Guaminí (Fiesta patronal)

Es oficial | No hay clases el lunes 14 de septiembre: decretan feriado y los alumnos tendrán un fin de semana largo de tres días en la provincia de Buenos Aires. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué hay feriado en estas localidades de la provincia de Buenos Aires

Los feriados locales en la provincia de Buenos Aires son por aniversarios fundacionales y fiestas patronales.

El cese de actividades afecta a los empleados de la administración pública y los trabajadores del Banco Provincia. En caso de quienes presten servicios en el sector privado, será opcional, por lo que deberán consultar con sus empleadores.

Fin de semana largo de tres días para algunos alumnos

Los alumnos afectados por la medida tendrán un fin de semana largo de tres días.

De esta manera, la jornada escolar del lunes 14 quedará suspendida y retomarán las actividades recién el martes 15.

¿Hay clases el martes 15 de septiembre?

En principio, la medida solo aplica para las localidades mencionadas y para la jornada del lunes 14.