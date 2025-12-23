En medio de los días libres por Navidad y Año Nuevo, se confirmó un nuevo feriado para el lunes 29 de diciembre que dará lugar a un nuevo fin de semana largo. Por tal motivo, miles de argentinos podrán descansar o hacer una escapada.

La medida afecta solo a dos localidades del interior de la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, no se trata de un feriado que beneficia a todo el territorio argentino, tal como las fiestas de fin de año.

Feriado del lunes 29 de diciembre, ¿a quiénes beneficia?

De acuerdo al calendario 2025, habrá un nuevo fin de semana largo debido al feriado confirmado para el lunes 29 de diciembre. De esta manera, se juntará con el sábado y domingo, aunque solo beneficiará a dos jurisdicciones bonaerenses.

Se trata de aniversarios fundacionales que se festejan en el partido de Coronel Dorrego y en la localidad de Labardén, perteneciente a General Guido.

¿Por qué es feriado el lunes 29 de diciembre?

Ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, Coronel Dorrego se fundó el 29 de diciembre de 1887, debido a la Ley 1979. No obstante, recién el 9 de abril de 1890, se instalan las autoridades en el Centro Agrícola Coronel Dorrego.

Por su parte, Labardén está a 300 kilómetros de CABA, y nació a partir de los campos de don Eustaquio Rodríguez y Lucía Muñoz, en donde se estableció una estación del Ferrocarril del Sud.

Posteriormente, se tomó como fecha de fundación del pueblo el 29 de diciembre de 1896, según el Departamento de Ingenieros, organismo que aprobó su traza.

