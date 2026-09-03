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Septiembre llega con un calendario sin feriados a nivel nacional tras el asueto y fin de semana largo del lunes 17 de agosto.

En este contexto, el cronograma señala que un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires disfrutará de un viernes feriado por el aniversario fundacional de dos localidades.

Se trata de Juan Antonio Pradere, del partido de Patagones y de Colonia Seré, del partido de Carlos Tejedor, donde los habitantes disfrutarán de una jornada no laboral que, junto al fin de semana, armará un descanso de tres días consecutivos.

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Por qué es feriado el viernes 4 de septiembre

Los aniversarios fundacionales de ambas localidades de la provincia de Buenos Aires es el sábado 5 de septiembre, pero las autoridades municipales lo adelantarán un día para formar un fin de semana largo.

Se organizarán diversas actividades para disfrutar en familia y los actos oficiales para conmemorar la fecha.

Es oficial | Declaran feriado el viernes 4 de septiembre y llega el único fin de semana largo del mes para estos trabajadores.
Es oficial | Declaran feriado el viernes 4 de septiembre y llega el único fin de semana largo del mes para estos trabajadores.ChatGPT

Quiénes tendrán un fin de semana largo por el asueto del viernes

Por la conmemoración de los aniversarios fundacionales de ambas localidades, los trabajadores de la administración pública tendrán una jornada extra de descanso que se unirá al sábado y domingo.

En la misma línea, el asueto se extenderá a los empleados del Banco Provincia. En caso de quienes trabajen en el sector privado deberán consultar con sus empleadores.

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Qué feriados quedan en 2026

De cara a lo que resta del año, el calendario señala las siguientes fechas festivas a nivel nacional:

  • Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.