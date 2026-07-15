Aunque Colombia tendrá 19 días festivos en 2026, uno de los puentes más tradicionales dejará de existir debido a cómo cae la fecha en el calendario.

Los trabajadores en Colombia tendrán más días festivos durante 2026 que el año anterior, pero no todas las novedades serán positivas. Aunque el calendario incorpora un nuevo feriado y suma 19 jornadas de descanso, uno de los puentes festivos más esperados desaparecerá por la forma en que cae la fecha en el calendario.

La modificación no responde a un cambio en la legislación laboral, sino a la distribución de los días del año. Como consecuencia, uno de los descansos largos que tradicionalmente coincide con la temporada de vacaciones de diciembre dejará de existir en 2026.

Al mismo tiempo, la entrada en vigor de una nueva ley incorporó un nuevo festivo al calendario oficial, por lo que los trabajadores contarán con una jornada adicional de descanso y un nuevo puente durante julio.

Qué puente festivo se pierde en Colombia durante 2026 y por qué

Uno de los cambios más relevantes del calendario de festivos de 2026 será la desaparición del tradicional puente del Día de las Velitas. En años en que la celebración del 8 de diciembre coincide con un lunes, los trabajadores disfrutan de un fin de semana largo de tres días, algo que favorece los viajes y el turismo durante la temporada de fin de año.

Sin embargo, en 2026 el Día de la Inmaculada Concepción caerá un martes. Debido a que esta fecha es un festivo fijo y no hace parte de las conmemoraciones que la Ley Emiliani traslada al lunes siguiente, no se generará un puente festivo, por lo que el descanso será únicamente durante esa jornada.

Aunque Colombia tendrá 19 días festivos en 2026, uno de los puentes más tradicionales dejará de existir debido a cómo cae la fecha en el calendario. (Fuente: Representación creada con IA) ChatGPT - creada con IA

Por qué algunos festivos se trasladan al lunes y otros no en Colombia

El sistema de puentes festivos vigente en Colombia fue creado mediante la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani. Esta norma estableció que varias festividades religiosas y civiles, cuando caen entre semana, se trasladan al lunes siguiente para promover el turismo y permitir descansos prolongados.

No obstante, la ley no aplica para todos los festivos del calendario. Fechas como el 1 de enero, el 1 de mayo, el 20 de julio, el 7 de agosto, el 8 de diciembre y el 25 de diciembre conservan siempre su día original, independientemente de la jornada de la semana en que se celebren. Por esa razón, el Día de las Velitas no genera puente en 2026.

Colombia suma un nuevo festivo en 2026 gracias a una nueva ley

Aunque desaparece uno de los puentes más tradicionales de diciembre, el calendario incorpora una novedad importante. La Ley 2578 de 2026 declaró como festivo el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, celebración religiosa que se conmemora cada 9 de julio.

Al tratarse de una festividad incluida dentro del esquema de la Ley Emiliani, cuando la fecha cae entre semana se traslada al lunes siguiente. En 2026, este nuevo descanso es el lunes 13 de julio, convirtiéndose en un nuevo puente festivo para los trabajadores colombianos.

Cuántos festivos y puentes tendrá Colombia en 2026

El calendario oficial de 2026 contempla un total de 19 días festivos, dos más que el año anterior. De ese total, 12 corresponderán a puentes festivos gracias a la aplicación de la Ley Emiliani y a la incorporación del nuevo feriado religioso de julio.

Además, algunas fechas tradicionales coincidirán naturalmente con lunes, como el Día de la Independencia del 20 de julio, lo que permitirá disfrutar de descansos prolongados sin necesidad de trasladar la celebración. Esto ofrece más oportunidades para programar vacaciones o escapadas durante el año, pese a la pérdida del puente del Día de las Velitas.