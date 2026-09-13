Decretaron un nuevo feriado el lunes 14 de septiembre y miles de habitantes de la Provincia de Buenos Aires contarán con tres días consecutivos de descanso para aprovechar en sus hogares o realizar una escapada turística a algún punto del país.

Esta jornada también se suma al Día del Maestro, por lo que en diferentes escuelas bonaerense no se dictarán clases por cuatro días consecutivos. ¿Qué se conmemora y a quiénes beneficia?

Por qué es feriado el lunes 14 de septiembre

El lunes 14 de septiembre será una jornada no laborable para diferentes regiones de la Provincia de Buenos Aires. En esta ocasión, no se trata de un feriado de alcance nacional, sino local.

Según el calendario oficial, se declaró asueto en las siguientes localidades o partidos bonaerenses, en conmemoración a su aniversario fundacional y fiesta patronal:

Partido de Exaltación de la Cruz (Aniversario fudacional)

Francisco Madero , localidad de Pehuajó (Aniversario fundacional)

Arroyo Venado, localidad de Guaminí (Fiesta patronal)

Quiénes tendrán feriado el lunes 14 de septiembre

El lunes 14 de septiembre será feriado para los habitantes de dichos partidos bonaerenses. En este marco, no deberán presentarse a trabajar quienes ejerzan en la administración pública o en algún establecimiento del Banco Provincia.

Además, no se dictarán clases en las escuelas estatales . Quienes trabajen en el sector privado, dependerá de su empleador si deben o no cumplir con las horas.

Qué feriados hay confirmados para el resto del año

De cara a lo que resto del año, el calendario señala las siguientes fechas festivas: