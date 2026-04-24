La lengua de suegra (Sansevieria) es una de las plantas de interior más populares del mundo: crece en espacios con poca luz y tiene un diseño que combina con casi cualquier ambiente. Pero en los últimos meses circula un truco que genera dudas: envolver sus hojas con papel aluminio. Antes de explicar para qué sirve, conviene entender qué hay de verdad y qué de mito en todo lo que se dice sobre esta planta. Uno de los conceptos más repetidos es que la lengua de suegra purifica el aire de manera significativa. Si bien la NASA la incluyó en un estudio sobre plantas que absorben toxinas, ese estudio se realizó en condiciones de laboratorio muy controladas. En un ambiente doméstico común, el efecto es mínimo y no reemplaza la ventilación natural. También se viralizó la idea de que tenerla en el dormitorio mejora el sueño porque libera oxígeno de noche. Esto es verdadero en parte: la Sansevieria realiza fotosíntesis CAM, lo que significa que procesa el dióxido de carbono en horas nocturnas. Sin embargo, la cantidad de oxígeno que produce una sola planta es insignificante para un cuarto habitado. Dicho esto, la planta sí tiene beneficios reales en interiores: En ese contexto aparece el truco del papel aluminio, que no es decorativo sino funcional. El papel aluminio se usa para proteger las hojas cuando la planta estuvo expuesta a temperaturas muy bajas o cuando una hoja sufrió daño por frío. El aluminio actúa como aislante térmico, evita que el frío continúe afectando el tejido vegetal y le da tiempo a la planta para recuperarse sin perder la hoja por completo. También se recomienda en estos casos: El procedimiento es sencillo: se envuelve la hoja afectada con una tira de papel aluminio dejando la base libre para que respire, y se mantiene así durante tres o cuatro días. Luego se retira y se evalúa si el tejido se recuperó o si la hoja debe cortarse para no afectar al resto de la planta. Este truco no regenera tejido ya muerto. Si la hoja está completamente marrón o blanda en toda su extensión, el papel aluminio no va a revertir el daño. Sirve como medida preventiva o en etapas tempranas del deterioro. Usarlo fuera de ese contexto no genera ningún beneficio y puede generar confusión sobre el estado real de la planta.