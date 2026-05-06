El papel aluminio no es solo para cocinar alimentos en el horno. Cada vez más personas lo usan directamente en la heladera y los resultados sorprenden: las frutas duran más tiempo sin perder textura ni sabor. El truco se basa en una propiedad concreta del material. El papel aluminio actúa como barrera contra la humedad y bloquea el etileno, el gas natural que las frutas liberan durante la maduración. Al ralentizar ese proceso, la fruta se mantiene en mejor estado por más días. El etileno es el principal responsable de que la fruta madure rápido y, después, se eche a perder. Cuando se acumula alrededor de la pieza, acelera el proceso y propaga el deterioro hacia las frutas cercanas. El aluminio interrumpe ese ciclo de dos formas: El resultado es visible, sobre todo en frutas sensibles como bananas, peras, manzanas y paltas. No alcanza con envolver cualquier fruta de cualquier manera. Hay pasos concretos que marcan la diferencia: En el caso de las bananas, el truco es diferente: no se guardan enteras sino que se separan y se cubre solo el extremo del tallo de cada una. Así pueden durar hasta cinco días más que en el racimo. Para la palta cortada, envolver la mitad que queda con aluminio, sin sacarle el carozo, es la forma más efectiva de evitar que se oxide en pocas horas. El papel aluminio no reemplaza una heladera en buen estado, pero potencia su efecto de forma notable con frutas que de otro modo durarían apenas dos o tres días.