Un gigantesco diamante amarillo apareció bajo el Ártico canadiense y el hallazgo ya es considerado uno de los más extraordinarios registrados en ese país. La piedra preciosa permaneció oculta durante más de 2000 millones de años y fue descubierta justo cuando una histórica mina estaba llegando a su final.

El hallazgo ocurrió en la mina Diavik, ubicada en los Territorios del Noroeste de Canadá, a unos 200 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Río Tinto confirmó que se trata de un diamante amarillo de 158,20 quilates y calidad gema, una rareza dentro de una explotación conocida principalmente por producir diamantes blancos.

Hallazgo histórico en el Ártico revela un particular diamante amarillo de 158 quilates

El diamante descubierto en Diavik no es una gema común. Según Rio Tinto, los diamantes amarillos representan menos del 1% en toda la producción histórica de la mina y solo cinco ejemplares de más de 100 quilates fueron encontrados allí en 22 años de operaciones.

Los diamantes amarillos representan menos del 1% en toda la producción histórica de la mina y solo cinco ejemplares de más de 100 quilates fueron encontrados allí en 22 años de operaciones. (Imagen ilustrativa creada con IA)

La compañía minera explicó que el hallazgo tiene características excepcionales dentro de la industria canadiense de diamantes:

Diamante amarillo de 158,20 quilates.

Calidad gema.

Descubierto en Canadá cerca del Ártico.

Antigüedad estimada de 2000 millones de años.

Uno de los mayores diamantes amarillos hallados en el país

Matt Breen, director de operaciones de Diavik, describió la piedra como “un milagro de la naturaleza”. La rareza del hallazgo tomó aún más relevancia porque la mina estaba atravesando sus últimos días de producción antes del cierre definitivo.

La mina Diavik cerró tras extraer más de 150 millones de quilates

El descubrimiento ocurrió en un momento histórico para la minería canadiense. La mina Diavik finalizó oficialmente sus operaciones en marzo de 2026 después de 23 años de actividad y más de 150 millones de quilates extraídos.

Según datos difundidos por autoridades territoriales y por la empresa, la mina dejó cifras muy importantes para la economía regional: