En búsqueda de la felicidad: un estudio científico reveló cuál es el verdadero origen de este sentimiento

Un estudio científico reveló cuáles son las verdaderas razones de la felicidad y desmitificó respecto de distintas teorías que sostenían que algunas actividades tenían que ver con las emociones positivas. El reporte analiza que los otros métodos no eran tan efectivos.



La investigación fue publicada en la revista especializada Annual Review of Psychology por psicólogos y psiquiatras de la Universidad de Columbia Británica y de Wisconsin. El foco del trabajo fue dar "una segunda mirada" a otros enfoques que no tenían un método claro: "Es como disparar un montón de flechas a la pared y dibujar el blanco después".

El estudio científico que revela el origen de la felicidad

La psicóloga social de la Universidad de Columbia y autora del trabajo, Elizabeth Dunn, remarcó que los científicos analizaron otras investigaciones sobre la felicidad. En ese estudio, lograron concluir que los métodos no eran precisos.

La solución fue que los científicos declaren públicamente o registren previamente sus planes de análisis antes de hacer sus experimentos.

Por eso, los especialistas decidieron hacer énfasis en los trabajos que tuvieran un objetivo claro. De esta forma, le dieron una "segunda mirada" y encontraron algunas técnicas que hacen a mejorar los estados de ánimo bajo herramientas más rigurosas.

El estudio analiza los reportes con técnicas precisas en su investigación sobre la felicidad.

¿Cómo lograr la felicidad?

Forzar la sonrisa

Pese a que esta alternativa parece extraña, el trabajo recomienda usar un lápiz o similar para ponerse la cara feliz y fingir una sonrisa. Al usar este método viendo algo divertido, las personas mostraron más alegría, según el reporte.

Ser social

Otros tres estudios diferentes registrados en la investigación cuentan que la sociabilidad es beneficiosa para el estado de ánimo. Las conclusiones fueron que ser extrovertido ayudó mejorar el humor, mientras las personas introvertidas mostraron menos beneficios.

Beneficios en el trabajo

Por último, la investigación contó que tener mayores ingresos económicos, así como las intervenciones en el lugar de trabajo como por ejemplo las siestas, aumentaban los niveles de satisfacción.

Las técnicas para la felicidad tienen que ver con mejoras en el trabajo y la socialización.

¿Cuáles son las actividades que parecen estar asociadas a la felicidad y no lo están?

Por otro lado, hay algunos actos y costumbres que suelen vincularse con un mejor estado de ánimo, pero sobre las que este reporte no ha comprobado un efecto positivo en sus investigaciones. Se trata de las siguientes actividades.

Voluntariado y caridad

Los investigadores no encontraron pruebas claras de los beneficios del voluntariado o la realización de actos de bondad al azar.

Vida al aire libre y ejercicios

El reporte no encontró beneficios estudiados en hacer ejercicio o pasar tiempo en la naturaleza, dos estrategias recomendadas a menudo. Vale destacar que el arco de investigaciones no incluyó a muchos informes por no cumplir con los requisitos

Meditación

Pese a que apenas se analizaron dos muestras respecto al yoga y la meditación, el psicólogo de la Universidad de Wisconsin-Madison, Simon Goldberg, explicó que "es realmente muy obvio que el entrenamiento en meditación reduce los síntomas de ansiedad y depresión".