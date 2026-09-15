Corría el año 1982. Un grupo de 28 burros salvajes asiáticos (Equus hemionus) fue liberado en el cráter Ramón en el desierto del Néguev. ¿Cuál era el objetivo? Recuperar una especie que había desaparecido de la zona décadas antes, pero el impacto fue mucho más allá de lo esperado: cuatro décadas más tarde, estos animales no solo lograron sobrevivir, sino que transformaron el ecosistema y beneficiaron a otras especies .

La historia de estos asnos muestra cómo algunos animales pueden convertirse en verdaderos ingenieros del ecosistema. Al buscar alimento y agua, alteran el suelo, dispersan semillas y generan recursos que aprovechan otros habitantes del desierto.

Burros salvajes: el regreso de una especie “clave” en el desierto

Cabe destacar que durante el siglo XX, el asno salvaje asiático desapareció de varias regiones de Oriente Próximo, incluido el Néguev, principalmente por la caza y la transformación del hábitat. En 1982, tras años de trabajo en programas de conservación, se inició la reintroducción en el área de Makhtesh Ramón.

El proyecto fue totalmente exitoso: los asnos comenzaron a reproducirse y la población creció de manera sostenida, expandiéndose a otras zonas áridas del Néguev. Pero el verdadero cambio se notó en el funcionamiento del ecosistema, donde estos herbívoros empezaron a cumplir un rol fundamental.

Cómo los asnos modificaron el ambiente y ayudaron a otras especies

Una de las características más notables de los asnos salvajes es su capacidad para encontrar agua en terrenos extremadamente secos. Cuando las fuentes superficiales escasean, usan sus cascos para excavar en los cauces arenosos y acceder a reservas subterráneas. Estos pozos improvisados se convierten en puntos de agua que aprovechan gacelas, zorros, aves y pequeños mamíferos, especialmente en épocas de sequía.

Asimismo, al remover el suelo, los asnos favorecen que la humedad se conserve por más tiempo después de las lluvias. En un ambiente tan árido, cada pequeña reserva de agua puede marcar la diferencia para la supervivencia de muchas especies.

Por esto mismo, los científicos los consideran ingenieros del ecosistema: animales capaces de modificar físicamente su entorno y crear recursos que luego aprovechan otros organismos.

Un paisaje transformado tras cuatro décadas

Hoy en día, más de 40 años después de la reintroducción, la población de asnos salvajes en el Néguev supera los 300 ejemplares según estimaciones recientes, aunque las cifras varían según el área y el método de seguimiento.

Estos animales se expandieron desde las zonas iniciales hacia otras áreas y dejaron una huella visible: excavan para conseguir agua, consumen vegetación, transportan semillas y generan recursos para otras especies .

El caso del cráter Ramón demuestra que recuperar una especie puede restaurar funciones ecológicas perdidas, más allá de aumentar su número. Los asnos salvajes del Néguev son hoy un ejemplo de cómo un animal puede convertirse, casi sin proponérselo, en protagonista de la recuperación de su propio ecosistema.