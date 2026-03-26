La Cámara Argentina Fintech realizó en la Ciudad de Buenos Aires la primera edición del ciclo 2026 de los Fintech Meetups. El encuentro reunió a líderes de fintechs, bancos, empresas tecnológicas, redes de pago y representantes del sector público para debatir sobre los principales cambios que están redefiniendo el sistema financiero argentino. La jornada comenzó con las palabras de apertura de Mario López, presidente de la Cámara Argentina Fintech; Mariano Biocca, director ejecutivo; y Pablo Caputto, CEO de Naranja X -compañía Host del encuentro-, quienes destacaron la importancia de consolidar espacios de diálogo entre el sector público y privado para acompañar el crecimiento de la industria y promover competencia, innovación e inclusión. Moderado por Mario López, el primer panel del encuentro reunió a Pablo Caputto (Naranja X), Agustín Onagoity (Mercado Pago), Agustín Gallo (Prex), Guillermo Mansilla (Visa) y Fernando González (Mastercard). Los referentes coincidieron en que el sistema financiero se explica desde una construcción conjunta entre fintechs, bancos, redes de pago y reguladores, donde la tecnología y la experiencia del usuario definen quiénes son los protagonistas de la industria. Pablo Caputto, CEO de Naranja X, planteó que “hoy la discusión no pasa por si es banco o fintech: cada actor tiene que encontrar la mejor forma de resolver el problema del cliente. Va a liderar quien logre ofrecer una propuesta integral y centrada en el usuario”. Desde la perspectiva de las redes de pago, el foco estuvo puesto en la infraestructura que sostiene esta evolución. Guillermo Mansilla, VP de Visa, afirmó que “el futuro del sistema financiero se construye sobre una base cada vez más modular, simple y ágil, que permita a todos los actores integrarse y ofrecer mejores soluciones”. En esa misma línea, Fernando González, VP Market Delivery de Mastercard, agregó que “el desafío es construir una infraestructura de pagos universal, segura y reutilizable, que acompañe a un usuario cada vez más digital y permita escalar el sistema”. En paralelo, la regulación se abarcó como un elemento clave para habilitar el crecimiento del ecosistema. En ese sentido, Agustín Onagoity, VP & Country Manager de Mercado Pago, señaló que “la regulación tiene que ser inteligente: marcar la cancha, pero permitir la incorporación de tecnología, para que no sea una barrera, sino algo bien pensado para estimular la innovación. Es clave que se actualice y se repiense para fomentar la competencia, mejorar la calidad de los servicios y ampliar la inclusión financiera”. Por su parte, Agustín Gallo, CEO de Prex, destacó la importancia de avanzar en una agenda común entre sector público y privado: “es fundamental seguir trabajando de manera articulada para construir reglas claras que acompañen el crecimiento de una industria que en Argentina es cada vez más competitiva y tiene un enorme potencial de desarrollo”. El segundo panel abordó el potencial de las finanzas abiertas como herramienta para ampliar el acceso al crédito en Argentina. Participaron Sofía Arrobas, CBDO de Naranja X; Matías Filippo, Gerente de Relaciones Gubernamentales de Mercado Libre; Jonathan Omar Barbero, Gerente de Sistemas Core de Banco Nación; y Matías Friedberg, Co-Founder de Ixpandit, con la moderación de Eduardo Segovia Mattos, asesor de Open Finance de la Cámara Argentina Fintech. Los participantes coincidieron en que el desarrollo de esquemas de open finance puede mejorar la evaluación crediticia, reducir costos y generar nuevas oportunidades tanto para individuos como para empresas, especialmente en segmentos históricamente subatendidos. El encuentro cerró con un panel moderado por Raúl Piccolo, CEO de ePagos, sobre la evolución de la infraestructura financiera, con la participación de Marcos Schefer, Head of Markets de Ripio; José Marcos Pereira, Desarrollo de Negocios de Poincenot; Magdalena Almada, Responsable de Negocios Digitales en Banco Coinag; y Candelaria Villagra, Head de Banking as a Service de BIND. En este espacio se analizó cómo la digitalización del dinero, la tokenización de activos y el desarrollo de nuevas arquitecturas financieras están transformando la forma en que se mueven, almacenan e invierten los recursos. En su cuarta edición, los Fintech Meetups se consolidaron como el principal ciclo federal de intercambio entre empresas, reguladores y actores de la industria fintech en Argentina, bajo la premisa de llevar la agenda de temas relevantes en la industria. Tras su paso por Buenos Aires, el ciclo 2026 continuará con nuevas ediciones en Rosario (abril), Neuquén (junio), Salta (agosto) y Córdoba (septiembre), reforzando su carácter federal y promoviendo el crecimiento de la industria fintech en todo el país.