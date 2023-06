Emigrar: este país le da la mejor noticia a los argentinos y deja de pedir visa, ¿cómo sacar la ciudadanía?

Emigrar a otro país es una de las posibilidades que cientos de argentinos valoran cada día. Italia o España se encuentran entre los mejores países para empezar una nueva vida, principalmente por la facilidad para obtener la ciudadanía en caso de ser descendiente de inmigrantes.

Por su parte, l os argentinos que quieren emigrar a Canadá sin visa van a poder hacerlo de forma mucho más fácil. La Embajada de Argentina en Canadá informó un nuevo cambio para todos aquellos que deseen ingresar a ese país norteamericano .

Se trata de una resolución que entró en vigencia el pasado 6 de junio, el trámite es 100% online y el costo es de 7 dólares canadienses.

Desde el consulado de Canadá en Argentina precisaron que "los ciudadanos argentinos que viajen por vía aérea con pasaporte argentino e ingresen a Canadá por visitas de corta duración, negocios, turismo hasta 6 meses pueden ingresar sin visa y eTA".

Viajar a Canadá sin Visa

Canadá es un país multicultural debido a la gran cantidad de inmigrantes que recibe anualmente. La inmigración es también la base del crecimiento económico de ese país.



En este marco, el Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Sean Fraser, anunció la adición de 13 países al programa de autorización electrónica de viaje (eTA).

Los viajeros de estos países que ya tuvieron una visa canadiense en los últimos 10 años o que actualmente tienen una visa válida de no inmigrante de los Estados Unidos ahora pueden solicitar una eTA en lugar de una visa cuando viajan a Canadá por vía aérea.

¿Qué hacer si ya tengo una visa válida para viajar a Canadá?

Por otra parte, las personas que ya tienen una visa válida pueden continuar usándola para viajar a Canadá. Aquellos que no son elegibles para una eTA, o que viajen por medios distintos del aire (por ejemplo, en auto, colectivo, tren y barco, incluso en crucero), aún necesitarán una visa de visitante.

¿Qué es un eTA?

La eTA es un documento de viaje digital que la mayoría de los viajeros exentos de visa necesitan para viajar o transitar por Canadá por vía aérea.

La aplicación eTA es utilizada por los funcionarios canadienses para realizar controles ligeros previos al viaje de los viajeros aéreos. La solicitud cuesta 7 dólares canadienses, y la mayoría de las solicitudes se aprueban automáticamente en cuestión de minutos.

es utilizada por los funcionarios canadienses para realizar controles ligeros previos al viaje de los viajeros aéreos. La solicitud cuesta 7 dólares canadienses, y la mayoría de las solicitudes se aprueban automáticamente en cuestión de minutos. Para solicitar una eTA, los viajeros solo necesitan un pasaporte válido, una tarjeta de crédito, una dirección de correo electrónico y acceso a Internet.





¿Quién necesita una eTA para viajar a Canadá?

Hay 4 tipos de viajeros:

¿Cómo solicitar la autorización electrónica de viaje?

Para iniciar la solicitud, tenga su pasaporte válido y una tarjeta de crédito o débito (tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express; tarjeta prepagada Visa, MasterCard o American Express; tarjeta de débito Visa).

Haga clic en este enlace y vaya directamente al sitio web para la solicitud de eTA. Después de leer atentamente las recomendaciones, haga clic en "Solicitar AEV" en la parte inferior de la página (o "Solicitar una eTA):

En la página siguiente, vea las imágenes de dónde estarán disponibles los datos de su pasaporte (número de pasaporte y código del país donde se emitió el pasaporte). A continuación, haga clic en el botón "Continuar con el formulario de solicitud de eTA" (desde aquí, todo el formulario está en inglés o francés):

En la página siguiente, se le preguntará si está solicitando eTA en nombre de otra persona. Responda "no" si la solicitud es para usted. Y haga clic en "siguiente". Si la solicitud es para otra persona, debe marcar "sí / sí" y luego responder si la persona para la que está solicitando eTA es un niño o no. Si está solicitando en nombre de un niño, se le dirigirá a otro formulario, donde debe completar su información personal y declarar que está al tanto de la solicitud. En la página siguiente, responderá una serie de preguntas. El primero de ellos es sobre el documento con el que pretende viajar a Canadá, que probablemente será el pasaporte ordinario. Luego, debe informar al país donde se emitió su pasaporte, si tiene una visa de residencia válida en los Estados Unidos (Green Card), su nacionalidad informada en el pasaporte, si viajará a Canadá en avión (responda sí, porque la eTA solo es válida en esta condición), si ha tenido una visa de residencia temporal canadiense en los últimos diez años, Si tiene una visa de no inmigrante estadounidense válida, su número de visa estadounidense, si tiene uno (debe ingresarlo en dos campos) y la fecha de vencimiento de la misma. En la siguiente pantalla aparecerá el resumen de la cantidad a pagar: 7 dólares canadienses. Para realizar el pago, haga clic en "Transmitir y pagar", el botón en azul. Luego, debe marcar el método de pago (según la tarjeta utilizada) e introducir los datos de la tarjeta (como en cualquier otra compra online). Después de completar los campos, haga clic en "Procesar transacción".

Por último, aparecerá la confirmación de pago (si se acepta el método de pago, por supuesto). Haga una copia de esta página, es posible que la necesite en el futuro.



¿Cómo obtener la ciudadanía canadiense?

Los candidatos a la ciudadanía canadiense deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener un estatus de residencia permanente canadiense incondicional, Estar físicamente presente por tres años de los cinco anteriores (1095 días de 1825), Cumplir con las obligaciones de declaración de impuestos sobre los ingresos durante tres años de los últimos cinco, Demostrar un conocimiento adecuado de uno de los idiomas oficiales de Canadá (inglés o francés) si tiene entre 18 y 54 años, Pasar una prueba de conocimiento sobre Canadá (si tiene entre 18 y 54 años), No tener una prohibición criminal.

¿Cuáles son las reglas para obtener la ciudadanía canadiense?

Los ciudadanos extranjeros que están trabajando para obtener la ciudadanía canadiense deben permanecer en Canadá durante 1095 días dentro de un período de 5 años , el equivalente a 3 años, para calificar para la ciudadanía.