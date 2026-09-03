La heladera es el único electrodoméstico del hogar que permanece encendido las 24 horas del día durante todo el año, lo que la convierte en uno de los principales responsables del costo total en la factura de energía eléctrica.

Sin embargo, no es necesario apagarla ni privarse de su uso para lograr un impacto real en el consumo: implementar una serie de hábitos de uso eficiente e higiene técnica permite reducir su gasto hasta un 30%.

Optimizar el rendimiento del compresor no solo alivia el bolsillo, sino que también prolonga la vida útil del equipo y garantiza la correcta conservación de los alimentos.

La prueba del papel y la limpieza del condensador

Gran parte de la pérdida de eficiencia en las heladeras se debe a fallas en la aislación y al acumulamiento de suciedad en sus componentes clave:

Control de los burletes: Un truco casero para detectar fugas de frío consiste en colocar una hoja de papel en la puerta y cerrarla. Si al tirar de la hoja esta sale con facilidad, significa que las gomas magnéticas perdieron adherencia y el motor debe trabajar el doble para mantener la temperatura, por lo que exige un cambio de repuesto.

Limpieza de la rejilla trasera: El condensador ubicado en la parte posterior acumula polvo con el paso del tiempo, lo que dificulta la liberación de calor. Limpiar esta rejilla al menos dos veces al año con un cepillo seco o una aspiradora mejora el intercambio térmico de inmediato.

Descongelamiento periódico: En los modelos que no cuentan con tecnología No Frost, la acumulación de una capa de hielo superior a los 5 milímetros en el freezer actúa como un aislante térmico negativo, forzando al motor a consumir más electricidad para enfriar.

Gemini IA.

Regulación de temperatura y organización de los alimentos

La configuración interna del electrodoméstico juega un rol determinante en la demanda energética diaria. Mantener el termostato graduado entre los 4 °C y 5 °C para el refrigerador y a -18 °C para el freezer resulta óptimo para la seguridad alimentaria sin sobrecargar el sistema.

Asimismo, la distribución del aire es fundamental: juntar alimentos o pegar recipientes a las paredes internas bloquea la circulación del frío, provocando un enfriamiento desigual y mayor gasto .

De igual manera, introducir platos o sobrantes aún calientes obliga al motor a trabajar a máxima potencia para compensar el aumento repentino de temperatura, por lo que siempre deben dejarse enfriar a temperatura ambiente antes de guardarlos.

Hábitos diarios que evitan picos de consumo

El comportamiento cotidiano de los integrantes del hogar condiciona la eficiencia del equipo.

Evitar dejar la puerta abierta durante largos períodos mientras se decide qué consumir o abrirla de manera reiterada en lapsos breves reduce las infiltraciones de aire templado.

Por último, mantener la heladera con un nivel razonable de ocupación ayuda a conservar la inercia térmica, ya que los alimentos fríos actúan como acumuladores de temperatura, impidiendo que el aire frío se escape por completo cada vez que se abre la puerta.