Según la ciencia, por qué nunca deberías usar imanes en la heladera y qué riesgo generan.

La creencia de que los imanes en la nevera aumentan el gasto de electricidad ha pasado de una generación a otra. Muchas personas todavía los retiran de la puerta. Temen que alteren el funcionamiento del frigorífico.

Sin embargo, los imanes decorativos convencionales no incrementan el consumo eléctrico. Tampoco afectan al compresor ni a los sensores internos. Los alimentos tampoco corren peligro.

La explicación es sencilla. El campo magnético de los imanes en la nevera es tan débil que no consigue atravesar la puerta de la nevera, según explican Endesa y la Organización de Consumidores y Usuarios.

Los imanes en la nevera no cambian su funcionamiento. Solo hay que evitar demasiado peso. También deben permitir que la puerta cierre bien.

¿Los imanes en la nevera aumentan el consumo eléctrico?

La respuesta es no. Endesa sostiene que el mito no tiene base científica porque los campos magnéticos de estos accesorios son insignificantes.

Su intensidad no llega a los componentes internos. El circuito de refrigeración permanece al margen.

La OCU coincide en que los imanes en la nevera no aumentan el consumo eléctrico ni perjudican los alimentos. Son elementos pasivos. No producen calor ni consumen energía. Tampoco obligan al sistema de refrigeración a trabajar más.

La confusión surge porque la puerta de la nevera incorpora un burlete magnético. Esta pieza mantiene el cierre hermético. Su presencia no significa que otros campos débiles interfieran con el funcionamiento interno.

En modelos que incluyen una pantalla táctil, un campo magnético muy potente podría causar una distorsión leve. Aun así, la OCU considera esta posibilidad muy improbable. Los accesorios comunes no generan un campo tan intenso.

Cuál es el único riesgo real de colocar demasiados imanes

El riesgo cotidiano de los imanes en la nevera no está relacionado con el magnetismo. El problema puede aparecer si se acumulan objetos pesados sobre la puerta de la nevera. También puede surgir cuando alguno dificulta el cierre.

Los imanes en la nevera, si son ligeros, no deberían causar daños. El problema son los accesorios voluminosos. Pueden añadir carga a las bisagras, favorecer arañazos o desajustar la puerta.

Si un objeto impide que la puerta de la nevera cierre de forma hermética, entrará aire caliente al interior. Entonces, el compresor trabajará durante más tiempo. Deberá recuperar la temperatura programada.

Ahí sí aumentará el consumo eléctrico, pero no por el campo magnético. El gasto crecerá porque la puerta permanece abierta o mal cerrada.

La recomendación es sencilla. Conviene usar imanes en la nevera que sean ligeros y alejarlos del borde y del burlete.

Qué prácticas sí aumentan el consumo eléctrico de la nevera

Mientras los imanes en la nevera quedan fuera de la ecuación, otros hábitos cotidianos sí elevan el consumo eléctrico. Uno de los principales es abrir la puerta con demasiada frecuencia. Otro es mantenerla abierta durante varios minutos.

Cada vez que se abre la puerta de la nevera, el aire frío sale y entra aire más cálido. El aparato debe volver a enfriar el interior. Por ello, el compresor permanece activo durante más tiempo.

Guardar alimentos calientes también exige un esfuerzo extra. Lo mismo ocurre si el aparato está junto a un horno o un radiador. El sol directo tampoco ayuda.

La OCU recomienda revisar el estado de las gomas, mantener un cierre adecuado y consultar la etiqueta energética del electrodoméstico.

La clase de eficiencia y el tamaño son factores clave. También importan la ubicación y el uso diario. Todos influyen mucho más en el consumo eléctrico que los imanes en la nevera.

En conclusión, decorar la puerta de la nevera con imanes convencionales es seguro. No hay razones para retirar la colección, salvo que sea pesada, roce la superficie o dificulte el cierre hermético.