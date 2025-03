El secreto para una sonrisa blanca: la bebida que elimina el sarro y la placa dental de forma rápida

Una sonrisa brillante es uno de los mayores reflejos de nuestra salud bucal. En cambio, uno de los principales enemigos de los dientes es el temido sarro dental. Este es un problema común que preocupa tanto a dentistas como a pacientes, ya que su acumulación excesiva puede generar diversos problemas bucales.

Sin embargo, un reciente estudio descubrió una bebida natural que podría ayudarte a combatir el sarro y prevenir otras afecciones dentales.

¿Por qué el sarro es tan perjudicial para la salud bucal?

El sarro es una capa dura que se forma a partir de la mineralización de la placa bacteriana que se adhiere a los dientes. Cuando no se elimina de manera adecuada, puede afectar negativamente al tejido gingival, dando lugar a enfermedades como la gingivitis o incluso la periodontitis.

Entre los principales factores que contribuyen a la acumulación de sarro se encuentran:

Higiene bucal deficiente , como no cepillarse los dientes con regularidad o no usar hilo dental.

, como no cepillarse los dientes con regularidad o no usar hilo dental. Dieta alta en azúcares y carbohidratos , que alimentan las bacterias que contribuyen a la formación de placa.

, que alimentan las bacterias que contribuyen a la formación de placa. Baja producción de saliva, que actúa como un neutralizador de los ácidos generados por las bacterias en la boca.

¿Qué bebida natural puede reducir el sarro dental?

Aunque sabemos qué factores favorecen la acumulación de sarro, recientemente se descubrió que una bebida natural puede contribuir a su prevención y reducción.

Esta bebida, que también es conocida por sus antioxidantes y propiedades antibacterianas, es el té verde. Esta infusión milenaria tiene una gran cantidad de beneficios para la salud, y ahora se le suma el de mejorar la salud dental.

¿Cómo ayuda el té verde a reducir el sarro dental?

Diversos estudios comprobaron que el consumo regular de té verde puede prevenir la formación de sarro y reducir la cantidad de este en los dientes.

Un estudio publicado en el Journal of Periodontology demostró que las personas que consumían té verde con regularidad tenían menos sarro en sus dientes.

Además, quienes lo incorporaron a su dieta también mostraron menor probabilidad de desarrollar otras enfermedades bucales como la gingivitis o la periodontitis.

Un estudio adicional en la Journal of Oral Hygiene and Preventive Dentistry encontró que las personas con sarro dental que consumieron té verde, junto con una higiene adecuada, lograron reducirlo más rápidamente y de manera más efectiva que aquellos que no lo consumieron.