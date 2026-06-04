El desierto del Sáhara es una de las regiones más extremas e inhóspitas de la Tierra. En ciertas épocas, la arena supera los 70°, temperatura que hace inviable la mayoría de formas de vida .

Durante décadas, los humanos intentaron frenar el avance de la desertificación plantando árboles, pero murieron poco tiempo después. Las soluciones tecnológicas tampoco resistieron el entorno extremo.

En específico, en la zona del Sahel (aquella franja que separa el Sáhara de las sabanas africanas) significa la pérdida de cultivos, migraciones forzadas por la falta de alimentos y ecosistemas cada vez más frágiles.

Los años de calor extremo y sobreexplotación crearon una costra impermeable imposible de penetrar . Cuando llueve, el agua no se filtra, solo se desliza y desaparece. Esta condición hace inviable plantar árboles.

Cuando la biología solucionó un problema histórico en el desierto

Las tortugas fueron introducidas en 2021 con el objetivo de cambiar el paisaje. Se trataba de 500 ejemplares de Centrochelys sulcata, una especie originaria de la zona y adatara a condiciones extremas.

Estas tortugas, a diferencia de las comunes, no solo caminan en la arena, sino que son excavadoras naturales. Para escapar del agobiante calor y el frío nocturno, construyen refugios subterráneos de hasta 10 metros de profundidad.

Estos túneles no solo blindan a los animales, sino que rompen la costra endurecida del suelo para que las gotas de lluvia penetren en las capas más profundas. El terreno comienza a ganar retención hídrica y la humedad persiste por más tiempo.

Este simple proceso genera un microclima más estable. Las semillas que antes chocaban con una pared de arena encuentran condiciones para desarrollar raíces. Los insectos y microorganismos comienzan a colonizar espacios antes impensados para dar paso a la cadena ecológica natural.

Cómo las tortugas lograron frenar la “destrucción” del Sáhara

Durante las noches, las temperaturas descienden por debajo de los 10°, lo que hace que el agua almacenada en los túneles no se evapore.

Sin necesidad de bombas de electricidad, el suelo empieza a retener humedad para potenciar el regreso de los pastos resistentes.

Las imágenes satelitales registraron la vuelta de manchas verdes en zonas donde antes solo había arena. Con la vegetación comenzaron a aparecer raves y pequeños vertebrados.

Se trata de un fenómeno conocido como “ingeniería del ecosistema”, especies que modifican su entorno de manera que benefician de forma indirecta a otras.

La tortuga africana reproduce de forma biológica lo que los agricultores del Sahel hacen al cavar pequeños hoyos. Lo que para los trabajadores locales implica un trabajo agotador y extenso, para la tortuga es un comportamiento instintivo.

Un paso hacia el futuro

El problema de la desertificación del Sáhara ha sido documentado desde mediados del siglo XX, agravado por sequías y la presión humana en el suelo. Desde distintas organizaciones ambientales advierten que la degradación no solo amenaza a la fauna autóctona, sino también a las poblaciones humanas.

Las tortugas hacen que zonas desérticas se conviertan en áreas verdes conectadas donde las aves transportan semillas y los árboles brotan.