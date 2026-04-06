Los perfumes árabes son cada ves más usados por los consumidores argentinos. Suelen caracterizarse por ser de muy buen calidad, con aromas innovadores y una duración que está a la altura de las grandes marcas francesas e italianas, como es el caso del Maison Alhambra Delilah. Estas fragancias tiene altas concentraciones de aceites esenciales que se fijan con fuerza en las prendas y en la piel. Suelen usar oud, que es una madera de agar, incienso, ámbar y almizcle. Suelen caracterizarse también por no tener alcohol. Al no tener alcoholes, estos perfumes están preparados para perdurar más tiempo, ya que no se evapora con los climas con altas temperaturas, como son los del medio oriente. Lo mejor de estos perfumes es que suelen tener una buena relación calidad-precio y la experiencia única que ofrecen con sus fragancias especias cálidas. El Maison Alhambra Delilah 30 ml es el destacado perfume de mujer que venden en Mercado Libre. Su fragancia es floral frutal con notas de lichi, rosa turca y vainilla. Según los expertos, es ideal para quienes buscan un aroma elegante. Marca: Maison Alhambra Categoría: Eau de Parfum Contenido: 30 ml Familia Olfativa: Floral Año de lanzamiento: 2023 Origen: Emiratos Árabes Unidos (EUA) Las notas de salida: rosa turca, lirio de los valles y peonía; Las notas de corazón: lichi, ruibarbo y bergamota; Las notas de fondo: vainilla, almizcle y cachemira. Sus acordes principales son rosas, florales, afrutados, fresco, almizclado, verde aromático, atalcado tropical y amaderado. En Mercado Libre puede conseguirse por unos $ 15.000 el frasco de 30 ml y a unos $ 55.000 el de 100 ml.