El oro es uno de los minerales más buscados por el hombre en toda la historia al punto que ha despertado conflictos en distintas partes del mundo. Sin embargo, con el avance de la tecnología, hoy se puede encontrar en productos que suelen ser descartados .

Este es el caso de un pequeño chip que se encuentra en casi todas las cámaras y celulares del mundo y que suele ser tirado a la basura al quedar en desuso los dispositivos que lo contienen. Sin embargo, el proceso de obtención tampoco es sencillo y hay que conocer las técnicas de extracción.

¿Cuál es el dispositivo que todos descartan y contiene oro?

Pese a que el exterior de la mayoría de las tarjetas SD es principalmente de plástico, algunas contienen cantidades significativas de metal dentro de los que puede haber oro . Este mineral precioso se encuentra principalmente en forma de un fino recubrimiento en los contactos y pines.

El oro se usa en estos pequeños dispositivos tecnológicos debido a su excelente conductividad y resistencia a la corrosión. Sin embargo, para obtener una cantidad significativa de oro, se necesitaría procesar una gran cantidad de tarjetas .

Dentro de las memorias SD hay una placa de circuito que contiene metales preciosos y no preciosos. De todas, la cantidad del contenido áurico depende del tamaño de la tarjeta, ya que hay algunas grandes de 32 x 24 milímetros; otras mini de 20 x 21 y las micro de 11 x 15 milímetros.

El oro se puede encontrar en las memorias de celulares y cámaras. Fuente: Shutterstock Valentyn Volkov

¿Por qué son importantes las tarjetas de memoria?

Si bien las tarjetas SD son pequeñas, es importante evitar que terminen en la basura o en incineradores. Los metales que contienen como el acero y el oro son finitos y se pueden reutilizar infinitamente, además de que algunos son muy valiosos. Además, las cubiertas de plástico están hechas con derivados del petróleo y nunca se biodegradarán .

Además, el Director Ejecutivo y Gerente General de Motorola Mobility para Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú, Germán Greco , indicó en exclusiva a El Cronista en el Encuentro Líderes que esta tecnología se volvió cada vez más importante con el auge de los nuevos softwares.

“Va a haber faltante de memorias y de chips en la industria electrónica con el boom de la inteligencia artificial que necesita de estos dispositivos”, puntualizó el especialista que también justificó su análisis en el crecimiento que vienen teniendo las empresas que producen chips y su revalorización en el mercado financiero.

De esta manera, se generó un doble valor para estos dispositivos. En primer lugar, la escasez que puede haber por el aumento de la demanda y en segunda instancia, que contienen un mineral tan valioso como el oro.

Cómo funciona el método de extracción de oro

Los científicos han creado un material a partir de fibrillas proteicas obtenidas de subproductos lácteos, como los residuos generados tras la producción de queso.

Las micro SD contienen oro y otros metales.

Estas fibrillas pueden formar una esponja capaz de capturar iones de oro cuando se sumergen en una solución que contiene metales extraídos de placas base de computadoras en desuso .

El proceso consiste en sumergir las placas base en la solución para disolver e ionizar los metales. Luego, la esponja atrapa las partículas de oro y, al calentarse, convierte los iones en escamas que pueden fundirse en pepitas.