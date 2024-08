El papa Francisco indicó cuál es el camino para encontrarse con Jesús: "El alimento más común y cotidiano..."

El papa Francisco volvió a enviar un mensaje doctrinal para todos los fieles de la Iglesia católica en el que mencionó cuál es el camino correcto para encontrar a Jesús. El líder eclesiástico utilizó un pasaje de la Biblia en su homilía dominical para apoyar su exhortación.

El máximo referente del Vaticano citó uno de los fragmentos más conocidos del evangelio y comparó a Cristo con el alimento de cada día : el pan.

En su exposición a la hora del Ángelus, el Sumo Pontífice reflexionó también sobre la importancia de mantener "el asombro y la gratitud" como dos virtudes espirituales para escuchar a Dios.

¿Dónde se encuentra a Jesús, según el papa Francisco?



En su exposición frente a los presentes que se aglomeraron en la Plaza San Pedro , el referente eclesiástico en Roma citó la lectura de la Biblia para sintetizar su homilía.

"Hoy el Evangelio nos habla de Jesús, que afirma con sencillez: ' Yo soy el pan vivo, bajado del cielo '. Cristo se identifica con el alimento más común y cotidiano, el pan" indicó.

El papa Francisco indicó que la eucaristía es el camino donde se encuentra a Jesús.

El líder del Vaticano trazó un paralelismo entre las personas de aquella época que se interrogaban sobre " cómo podría dar Dios de comer de su propia carne " y revalidó: "También nosotros nos hacemos hoy esta pregunta, pero con asombro y gratitud. He aquí dos actitudes sobre las que reflexionar ante el milagro de la eucaristía".

¿Cuáles son las virtudes que mencionó el papa Francisco para encontrar a Jesús?

El líder del Vaticano remarcó que la palabra de Dios debe "asombrarnos", porque la liturgia debe contener una sorpresa y puntualizó en que " Jesús siempre sorprende , incluso hoy en su propia vida".

"El pan del cielo es un don que supera todas las expectativas. Quien no capta el estilo de Jesús sigue desconfiando. La carne y la sangre son la humanidad del salvador, su propia vida ofrecida como alimento para la nuestra", añadió.

El segundo punto que destacó fue "la gratitud" y agregó que, en ese don, el hijo de Dios "está con nosotros". Por otro lado, agradeció a Cristo por esta presencia en nuestra vida.

"Él se hace pan para nosotros. ' El que come mi carne permanece en mí y yo en él '. El Cristo, verdadero hombre, sabe bien que hay que comer para vivir, pero también sabe que esto no basta", cerró.

En su homilía, el Sumo Pontífice señaló dos virtudes fundamentales para los católicos.

Evangelio del lunes 19 de agosto

Mt 19, 16-22

"En aquel tiempo, se acercó a Jesús un joven y le preguntó: 'Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna?"'Le respondió Jesús: '¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno: Dios. Pero, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos'. El replicó: '¿Cuáles?'



Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo.

Le dijo entonces el joven: 'Todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta?' Jesús le dijo: 'Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme'. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico".