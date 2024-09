El país que el papa Francisco prefiere visitar antes que Argentina: ¿cuál es y por qué motivo?

Muchos fieles argentinos esperan con ansias la llegada del papa Francisco al país. Desde su nombramiento hace casi 11 años, Bergoglio aún no visitó Argentina.

Sin embargo, luego de su gira por Asia, el santo padre detalló en la rueda de prensa cuál será el próximo país que quisiera visitar antes de arribar a su país de origen.

¿Cuál es el país que el papa visitará próximamente?

En medio de la rueda de prensa en el avión de regreso de su gira por Asia, Francisco detalló que tiene pensado ir a España próximamente , específicamente a Canarias.

La decisión del sumo pontífice tiene que ver con la gran crisis migratoria que hay en las islas. Con este gesto el sumo pontífice busca expresar y reafirmar su "cercanía a los gobernantes y al pueblo".

Esta noticia era muy esperada por los fieles del país europeo, ya que hasta el momento el romano pontífice nunca había visitado esta parte de la península ibérica .

¿Qué países visitó el Papa Francisco?

Hasta el momento, Francisco visitó 64 países en 11 años de pontificado que tiene. Las visitas apostólicas siempre son noticia por la relevancia que tiene la visita. Recientemente, visitó Indonesia, Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea y Singapur.

El santo padre destacó que hay un país que le gusatía visitar.

¿Cuándo el papa Francisco visitará Argentina?

El sumo pontífice explicó que deseaba visitar Argentina luego de su viaje programado a Asia, ya que no lo había hecho nunca desde 2013. Sin embargo, tras sus dichos recientes, primero visitará otros puntos centrales.

Expertos en el tema señalan que el viaje a Canarias podría ser una escala de su viaje a Argentina , pero por el momento no hay información confirmada. De todas formas, se espera que el santo padre visite el país próximamente.

"Lo de Argentina es algo que no está no decidido. Yo querría ir. Es mi pueblo, pero no está decidido", declaró Francisco.

Ante los nuevos dichos de Francisco, se espera nueva información sobre su próximo viaje.

¿Qué otro lugar visitará el papa?

Francisco también señaló que visitar China es su "ilusión". "Es una cultura milenaria y con una capacidad de diálogo y de entenderse que van más allá de los diferentes sistemas democráticos que ha tenido", señaló

"China es una promesa y una esperanza para la Iglesia", comentó el sumo pontífice