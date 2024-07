Nuevo plan de acción agrícola de Argentina y China: más comercio, facilidades aduaneras y biotecnología

Muy lejos de Buenos Aires y de la batalla ideológica que se gestó entre Javier Milei y la china comunista, la Argentina avanzó ayer en un nuevo plan de acción agrícola con Beijing que apunta a generar mayor nivel de exportaciones de granos a China, flexibilidad aduanera, apertura sanitaria y un aumento de la variedad de productos que los agricultores argentinos podrán enviar al gigante mercado chino.

Todo esto forma parte de la visita que realiza en estos días el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, en China donde se avanzó en nuevos acuerdos clave para el mercado agrícola argentino y donde hubo avances significativos que en el Gobierno creen que rendirán en lo inmediato para las arcas del Estado.

Según pudo saber El Cronista, la visita de Vilella forma parte de una estrategia de Argentina de acercamientos con China que culminará a fin de año con el viaje del presidente Javier Milei a China para encontrarse con su par Xi Jinping.

Cuáles son los acuerdos agrícolas cerrados con China

Durante la primera jornada de visita de Vilella, el funcionario argentino participó del 3° Foro de Ministros de Agricultura de China y América Latina y el Caribe, que sirvió de marco para desarrollar un vínculo bilateral directo con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (MARA) y la Aduana de China (GACC).

Según indicaron en la Secretaría de Agricultura, la reunión sirvió para lograr destrabar políticamente la agenda de apertura sanitaria pendiente (principalmente menudencias bovinas y porcina, reapertura de carne aviar, frutos secos, entre otros) y la habilitación de establecimientos cárnicos. A la par, explorar posibilidades de cooperación, comercio e inversiones con distintos actores de los sectores público y privado con el objetivo de profundizar la relación bilateral y ampliar y diversificar la oferta exportable.

La delegación argentina mantuvo una reunión bilateral de alto nivel con el viceministro de Agricultura y Asuntos Agrarios de China, Ma Youxiang, quien está en este momento a cargo de esa cartera. En China hubo hace menos de un mes un escándalo nacional porque las anteriores autoridades de Agricultura fueron descabezadas por Xi Jinping al destaparse un relevante caso de corrupción.

Así, la reunión de Villela con Ma Youxiang tuvo como objetivo repasar la agenda bilateral y sentar las bases "para dinamizar los intercambios y resolver los temas pendientes". Ambas partes manifestaron la importancia de incrementar la cooperación, el comercio y las inversiones en el sector, y se comprometieron a celebrar hacia finales de 2024 una reunión de la Subcomisión de Cooperación Agrícola para avanzar en la agenda de cooperación bilateral y la implementación del Plan de Acción 2022-2028.

En particular, se mencionaron temas de interés común como bioseguridad, biotecnología, sanidad animal, semillas, ciencia y tecnología, biogás, maquinaria agrícola, industria de procesamiento y acuicultura, entre otros.

Aduana flexible

En este sentido, el Ministerio de Agricultura chino manifestó su renovado compromiso con el aumento y la diversificación de las importaciones desde Argentina. "Hubo un compromiso para trabajar fuertemente con la Aduana de ese país para finalizar los protocolos de acceso pendientes y agilizar el ingreso de productos argentinos, con el objetivo de que más productos argentinos lleguen a los consumidores chinos. Se destacaron las oportunidades en soja, maíz, productos cárnicos y de la pesca, entre otros, ante las necesidades chinas de diversificar orígenes para hacer frente a las disrupciones en el comercio internacional", dijeron en Agricultura.

Por su parte, la delegación Argentina resaltó que China está consolidado como "el principal país de destino de sus exportaciones agroindustriales, y que para el país es muy importante ampliar y diversificar estas exportaciones para contribuir a la disminución del déficit comercial bilateral".

Por este motivo, Vilella transmitió que la máxima prioridad de Argentina será lograr la pronta reapertura del mercado de carne aviar, luego de los brotes de influenza ocurridos en marzo de 2023, así como la concreción de los protocolos en negociación para la apertura de los mercados de menudencias y subproductos bovinos y porcinos, nueces secas, cálculos biliares, suero fetal bovino y productos de la pesca de captura salvaje.

Para poner en marcha todo este acuerdo, entre el 9 y 10 de julio se desarrollarán reuniones entre los equipos técnicos de los servicios sanitarios de ambos países para avanzar en la concreción de estos protocolos.

A la vez, la misión argentina visitó el Parque Internacional de Innovación Dabeinong Phoenix, sede de la empresa Beijing Dabeinong Biotechnology Co., Ltd. (DBNBC), una compañía que se formó a principios de 2011 bajo Beijing Dabeinong Technology Group Ltd., teniendo como objetivo construir una entidad de biotecnología agrícola de clase mundial.

Radiografía del mercado chino

Actualmente, la primera generación de productos básicamente completa el diseño para el mercado interno chino y busca activamente expandirse en los mercados extranjeros. Con este objetivo, DBNBC viene trabajando bajo distintos formatos de asociación y cooperación con empresas argentinas.

Durante la reunión, se abordaron las posibilidades de cooperación público-privada en ciencia e innovación, especialmente en biotecnología, y se destacó la importancia de aprovechar las complementariedades entre ambos países para aumentar la producción de granos y otros cultivos en Argentina con destino al mercado chino. Las autoridades de la firma presentaron sus planes de inversión y expansión en Argentina.

En el gobierno dijeron a El Cronista que Argentina tiene los recursos para abastecer las necesidades crecientes de alimentos de China, y "la vocación del nuevo gobierno es generar el marco propicio para recibir inversiones que aumenten la capacidad productiva del país". En 2017 China y Argentina firmaron el Plan de Acción Estratégico en Materia de Cooperación Agrícola, que incluyó la cooperación con la empresa Bioceres entre los puntos principales.

El trabajo se dio en tres productos, siendo todos ellos autorizados en Argentina: Soja tolerante a glifosato y glufosinato, Soja tolerante a glifosato y glufosinato y resistente a insectos; y Soja tolerante a glufosinato y resistente a insectos. Esta última autorización se concretó en febrero pasado, y a partir de ello este producto. La idea ahora es ampliar este mercado.

El secretario de Bioeconomía de Argentina, Fernando Vilella, manifestó la importancia de concretar las aperturas sanitarias pendientes en China, para que Argentina pueda contribuir a satisfacer en forma sostenida con productos de calidad a la creciente demanda de alimentos por parte de China, generando confianza en tiempos de inestabilidad de los mercados internacionales.

Según se pudo saber, todas las partes expresaron el interés de concretar en 2024 una visita de las autoridades provinciales de Shandong a nuestro país con la intención de evaluar oportunidades concretas de inversión.

Actualmente, China está consolidado como 3° destino de las exportaciones totales de la Argentina (u$s 6.419 millones promedio 2021-2023), detrás de Brasil y la UE; y es el 2° origen de nuestras importaciones detrás de Brasil ( u$s 15.168 millones) promedio 2021-2023. China es el 2° destino (solo detrás de la UE) de nuestras exportaciones agroindustriales con u$s 5.901 millones promedio 2021- 2023.

Entre los principales productos de exportación de Argentina al país asiático se encuentran: porotos y aceite de soja, carne bovina congelada con y sin hueso, cebada, sorgo, camarones, langostinos y calamares, carne aviar (hoy suspendido) y cueros.

La reunión finalizó con una Declaración Ministerial de Consenso sobre Áreas Prioritarias de Cooperación, entre las que se mencionan la innovación tecnológica, recursos genéticos, producción ganadera, acuicultura, conservación y utilización de recursos pesqueros, prevención de enfermedades de animales y plantas, producción agrícola, biotecnología, riego y conservación del agua, industria alimenticia, cultivos especiales, buenas prácticas agrícolas, y el desarrollo de recursos humanos para la agricultura.

"Con el objetivo de duplicar el comercio agrícola en los próximos 10 años, las partes acordaron una agenda de cooperación e inversiones que impulsen las capacidades productivas en los distintos eslabones de la cadena de valor, y de apoyo al comercio intra e interregional", dijeron en la Secretaría de Agricultura. La Declaración comprende asimismo el desarrollo de un Plan de Acción 2024-2028 para fortalecer la cooperación agrícola entre ambas partes.