Los países de América Latina tienen hermosos paisajes naturales que atraen a millones de turistas de todo el mundo. A pesar de que muchos creen que Brasil, Colombia o Argentina son los más visitados, el puesto se lo roba otra nación.

Precisamente, el informe NextGen Travelers and Destinations de Deloitte y Google asegura que México se proyecta como el quinto país más visitado del mundo. Solamente lo superarían España, Francia, Estados Unidos y Francia.

Ni Brasil ni Colombia: el país de América Latina que fue más visitado en 2025 y entrará al top 5 mundial. Foto: Shutterstock

¿Por qué este país es uno de los más visitados del mundo?

En 2024-2025, México ya figura consistentemente entre los top 6-7 mundiales, con alrededor de 45 millones de turistas internacionales en 2024 y un fuerte repunte en 2025 (crecimiento del +7-13% en periodos acumulados).

Próximamente, el territorio mexicano recibiría cerca de 90 millones de turistas anuales, peleando el puesto con China. Entre sus destinos más atractivos están:

Playas paradisíacas como Cancún, Riviera Maya, Los Cabos y Puerto Vallarta.

Ciudades coloniales y culturales Patrimonio de la Humanidad (Ciudad de México, Oaxaca, Guanajuato, San Miguel de Allende).

Sitios arqueológicos impresionantes: Chichén Itzá, Teotihuacán, Palenque y Monte Albán.

Gastronomía reconocida mundialmente (declarada Patrimonio Inmaterial por la UNESCO).

Accesibilidad desde Estados Unidos y Canadá, con vuelos directos masivos y cercanía geográfica.

¿Qué dice el informe sobre México?

El reporte anticipa cómo se seguirá desarrollando el mercado turístico hasta 2040, con un crecimiento anual enfocado en África y América. De esta manera, habrá cinco destinos principales que tendrán un 20 % de los viajes del mundo.

España, Francia, Estados Unidos y China serán los primeros, mientras que el quinto puesto lo obtendría México, desplazando al sexto lugar a Italia. También estarán dentro del top 15 Arabia Saudita, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos.

Además, señalan que el 45 % de los viajeros globales se concentrarán solo en cuatro destinos claves: Mediterráneo, Sudeste Asiático, Nuevo Oriente Medio y el Caribe.

A su vez, destacan que los mercados emisores seguirán en manos de China, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Rusia. En ese sentido, los mexicanos serán de los próximos a aportar al 42 % de las salidas globales, junto con Pakistán, Brasil, Arabia Saudita e Indonesia, debido al crecimiento de la clase media.

El récord de turistas en México: ya está en el sexto lugar mundialmente

De enero a octubre de 2025, México recibió 79,3 millones de viajeros internacionales, es decir, que los números crecieron en un 13,6 % en comparación con 2024.

La Secretaría de Turismo del Gobierno mexicano indicó que este sector dejó u$s 28.218 millones de ingresos y además, 92,6 millones de turistas fueron de origen local. Esto consolida a México como el sexto destino mundial en llegadas internacionales, con aspiraciones de llegar al quinto puesto.

Vale destacar que, para 2030, albergará la Copa Mundial de Fútbol junto con Estados Unidos y Canadá, lo cual le dará una nueva exposición mundial y podría favorecer a un nuevo incremento de visitantes.