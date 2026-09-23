En la esquina de Guardia Vieja 3601 y Billinghurst, en el barrio de Almagro, funciona El Banderín, un bar notable que reúne más de 500 banderines de equipos de fútbol de todo el mundo .

El local funciona como punto de encuentro vecinal y atracción para fanáticos del deporte y turistas que buscan conocer la gastronomía tradicional de Buenos Aires.

La historia del bar desde su fundación en 1923

De acuerdo por el portal oficial de Buenos Aires Ciudad, el comercio fue abierto en 1923 por Don Justo Riesco, un inmigrante asturiano que lo bautizó originalmente como “El Asturiano”.

En sus primeros años, el lugar funcionaba como despacho de bebidas y almacén de ramos generales donde los vecinos de la zona compraban alimentos y se reunían al finalizar la jornada laboral.

El origen de la colección de más de 500 banderines

Con la incorporación de Mario Riesco, hijo del fundador, el negocio comenzó a cambiar su fisonomía. La colección se inició de forma espontánea cuando se colgaron las primeras insignias de los clubes de la zona.

BA ciudad Turismo

Con el tiempo, los mismos clientes, turistas y dirigentes de fútbol empezaron a aportar piezas, sumando más de 500 banderines de equipos argentinos, del ascenso, selecciones nacionales y clubes de Europa y Sudamérica.

El reconocimiento como Café Notable de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incluyó al bar dentro del listado oficial de Cafés Notables debido a su antigüedad, su valor cultural y la conservación de su arquitectura original.

El establecimiento mantiene sus mostradores de madera maciza, las mesas tradicionales y las paredes cubiertas por cuadros, fotos y recuerdos de la historia deportiva nacional .

La oferta gastronómica y la carta del lugar

La propuesta de la cocina se centra en la gastronomía porteña clásica.

Entre las opciones más elegidas se destacan las picadas con variedad de fiambres, quesos, aceitunas y pan fresco, que se sirven acompañadas por vermut con sifón de soda.

Para el horario de la merienda, el bar ofrece café tradicional en pocillo de loza y medialunas artesanales.