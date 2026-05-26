El Gobierno de Estados Unidos tomó una decisión migratoria que genera preocupación entre miles de profesionales extranjeros que aspiran a obtener una visa laboral para entrar al país.

La medida afecta específicamente a una de las categorías más solicitadas por trabajadores altamente calificados y ya impacta sobre ciudadanos de un país en concreto que esperaban completar el trámite durante 2026.

Las autoridades confirmaron que el cupo anual disponible quedó completamente agotado y que las embajadas ya no podrán emitir nuevos documentos hasta el próximo año fiscal.

Estados Unidos agotó todas las visas EB-2 para ciudadanos de India

El Departamento de Estado informó que se alcanzó el límite anual de visas EB-2 destinadas a solicitantes sujetos a tributación de India .

El Departamento de Estado informó que se alcanzó el límite anual de visas EB-2 destinadas a solicitantes sujetos a tributación de India. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

La categoría EB-2 corresponde a visas de inmigrante basadas en empleo para trabajadores calificados y profesionales especializados.

Entre los perfiles que suelen acceder a este tipo de visa aparecen:

Profesionales con títulos avanzados.

Trabajadores especializados.

Científicos e investigadores.

Personal técnico altamente calificado.

Las autoridades explicaron que todas las visas disponibles para el año fiscal 2026 ya fueron emitidas.

Por ese motivo, las embajadas y consulados estadounidenses no podrán aprobar nuevos casos bajo esta categoría hasta nuevo aviso.

Por qué Estados Unidos suspendió nuevas visas laborales EB-2

La decisión está vinculada a los límites anuales establecidos por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.

La normativa fija un número máximo de visas de empleo que pueden otorgarse cada año fiscal a nivel mundial y por país.

Según la legislación migratoria estadounidense:

La categoría EB-2 tiene un límite anual específico.

Cada país posee un cupo máximo permitido.

India alcanzó el tope disponible para 2026.

No pueden emitirse más visas hasta reiniciar el cupo.

El Gobierno estadounidense explicó que los ciudadanos de un mismo país no pueden superar cierto porcentaje del total global de visas disponibles.

Debido a la alta demanda registrada en India, el límite anual quedó agotado antes de finalizar el año fiscal.

Hasta cuándo no podrán solicitar las visas EB-2 en Estados Unidos

El Departamento de Estado confirmó que las visas EB-2 para solicitantes de India permanecerán suspendidas hasta el inicio del año fiscal 2027.

La reanudación oficial de las emisiones está prevista para el 1 de octubre de 2026, fecha en la que se reiniciarán los cupos migratorios anuales.

Hasta entonces, las embajadas y consulados no podrán emitir:

Nuevas visas EB-2 .

Aprobaciones pendientes bajo ese cupo.

Documentos de inmigrante vinculados a esa categoría.

Las autoridades aclararon que la emisión podrá retomarse únicamente para solicitantes que cumplan con todos los requisitos establecidos.

Mientras tanto, miles de extranjeros deberán esperar la apertura del nuevo ciclo fiscal para continuar con sus trámites migratorios hacia Estados Unidos.