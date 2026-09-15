A medida que avanza el mes de septiembre sin jornadas festivas de alcance nacional en el calendario oficial, distintas decisiones del Ejecutivo provincial aportan pausas laborales locales en territorio bonaerense.

En esta oportunidad, la confirmación de una nueva fecha no laborable permitirá que los habitantes de una histórica comunidad de la provincia corten la semana con un día de descanso extra.

El motivo de la pausa administrativa a mitad de semana

El beneficio fue dispuesto de manera oficial por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en conmemoración del aniversario de la fundación de Cacharí, localidad perteneciente al partido de Azul.

La medida alcanza a la totalidad del personal de la administración pública local y provincial, además de suspender las clases en los establecimientos educativos del pueblo.

En el plano financiero y comercial, la normativa fija el cese de actividades presenciales en las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en tanto que para la industria y el comercio privado la adhesión a la jornada reviste carácter optativo para los empleadores.

Cronograma de actos oficiales y participación comunitaria

Además de la suspensión del cronograma habitual de trabajo y clases, la fecha estará marcada por el desarrollo de la agenda de festejos oficiales organizada en el partido de Azul.

La recepción formal de autoridades provinciales, municipales e invitados especiales tendrá lugar en las instalaciones de la Escuela N° 23 de la localidad, dando paso a los homenajes a los fundadores y las instituciones locales .

Durante la jornada conmemorativa se desarrollarán también actividades protocolares y homenajes que convocarán a delegaciones escolares, entidades intermedias y vecinos del distrito, reafirmando el valor identitario de la fecha para la zona rural y urbana circundante.

Esquema de servicios públicos y atención bancaria

Frente a la aplicación del asueto local, las dependencias gubernamentales mantendrán sus puertas cerradas al público durante todo el miércoles. Los trámites administrativos presenciales y la gestión de expedientes se reanudarán en su horario habitual al día siguiente.

Por su parte, el sistema bancario operará de forma remota a través de canales digitales, bancas de internet y la red de cajeros automáticos en la zona.

Para garantizar el orden comunitario, las autoridades municipales previeron guardias de emergencia en el sistema de salud local y la prestación mínima de servicios básicos de recolección de residuos.