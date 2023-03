Así fueron los primeros días de Marcelo Corazza en la cárcel: "Me quiero matar" 

Este lunes, Marcelo Corazza, ganador de la primera edición de Gran Hermano, quedó detenido por una causa de corrupción de menores de entre 11 y 14 años, junto con otros tres sujetos involucrados en una red de trata y pedofilia.

Según indicó el periodista Ángel de Brito, durante el allanamiento, el productor de Telefe se mostró "muy sorprendido por la detención y el operativo en el que se vio involucrado".

Tanto él, como Francisco Angelotti, Andrés Charpenet y Raúl Mermet fueron trasladados a Tribunales por orden del juez de instrucción Javier Sánchez Sarmiento. Ninguno de ellos respondió las preguntas del juzgado y la fiscalía.

Los días de Marcelo Corazza en la cárcel

Durante su programa en LAM, el conductor reveló cómo atravesó Corazza sus primeros días tras la detención por abuso sexual. "Está muy mal, esta todo el tiempo en el lugar donde está detenido diciendo me quiero matar, no con intenciones suicidas sino me quiero matar en este sentido de que todo esto explotó", cerró.

Además, durante su indagatoria sostuvo que no tiene "nada que ver con esto" y lamentó estar en el "peor momento" de su vida.

¿A qué cárcel ira Marcelo Corazza?

El Tribunal deberá definir a dónde quedarán detenidos los cuatro imputados por la causa de trata, corrupción de menores y abuso sexual. Por lo pronto, todos ellos se negaron a hablar con el juzgado.

En una primera instancia, los acusados fueron trasladados por la Policía de la Ciudad, aunque ahora la investigación quedaría bajo la responsabilidad de las fuerzas federales.

Aunque no se confirmó el destino de Marcelo Corazza, se estima que será alojado en el penal de Ezeiza.