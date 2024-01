El estudio arqueológico que planteó una nueva hipótesis sobre la construcción de las pirámides de Giza

Las Pirámides de Giza, en Egipto, son una maravilla arquitectónica construida hace más de 4.500 años durante la Cuarta Dinastía del Antiguo Egipto.

Su construcción se atribuye a faraones como Keops, Kefrén y Micerinos, y sirvieron como monumentos funerarios para albergar a sus cuerpos y tesoros para el más allá.

Si bien el misterio se encuentra en la construcción de las pirámides, la precisión con la que fueron erigidas es sorprendente, considerando las herramientas limitadas de la época.

Si bien hay muchas teorías sobre cómo transportaron las piedras calizas, los expertos han develado una nueva hipótesis que puede cambiar la historia de esta pirámide.

Nueva hipótesis: ¿qué dice la ciencia sobre la construcción de la pirámide de Giza?

La revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) derribó la hipótesis de que los egipcios trasladaban las piedras calizas con rampas.

Para los investigadores, "nuevos análisis paleoecológicos han ayudado a reconstruir una historia fluvial del Nilo de 8000 años en esta zona, mostrando que los antiguos paisajes acuáticos y los niveles más altos de los ríos hace unos 4500 años facilitaron la construcción".

Con esta nueva investigación, la hipótesis de haber trasladado las piedras con rampas dejó de ser tenida en cuenta, ya que el Río Nilo jugó un papel importante en su construcción.

Los investigadores explicaron que "para edificar las pirámides, tumbas y templos de la meseta, los ingenieros del antiguo Egipto aprovecharon el Nilo y sus inundaciones anuales".

Estas pirámides son uno de los paisajes culturales más emblemáticos del mundo. (Fuente: Freepik).

Asimismo, utilizaron un sistema de canales y cuencas que formaban un complejo portuario al pie de la meseta de Giza.

Estudio arqueológico: ¿los egipcios trasladaron las piedras por el Río Nilo?

Hasta hoy, había teorías sobre cómo se pudieron trasladar las piedras hasta el lugar donde se construyó la pirámide. El sistema de rampas fue lo que más se sostuvo en el tiempo, pero, ¿y si los egipcios usaron otro método?

Con esta nueva hipótesis, los expertos explicaron que los canales y las cuencas tenían que ser lo suficientemente profundas para que las embarcaciones de poco calado puedan pasar durante todo el año.

Los buques de carga más grandes solo podían navegar durante la temporada de inundaciones, que era desde agosto a octubre, cuando los niveles de agua aumentaban unos 7 metros.

El río Nilo tiene una extensión de 6.756 kilómetros. (Fuente: Archivo).

"Para construir las pirámides, tumbas y templos, parece que los antiguos ingenieros egipcios aprovecharon el Nilo y formaron un complejo portuario al pie de la meseta de Giza", explicó el geógrafo físico Hader Sheisha, de la Universidad de Aix-Marseille, en Francia.

"Nuestros resultados muestran que los paisajes acuáticos de Giza respondieron a una aridificación gradual impulsada por la insolación de África Oriental" explican en el estudio.