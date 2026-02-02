Restos de la pirámide descubierta en Dahshur, al sur de El Cairo, donde se hallaron estructuras internas en notable estado de conservación. (Fuente: Archivo)

Un equipo arqueológico egipcio presentó vestigios de una pirámide de aproximadamente 3700 años de antigüedad en la necrópolis real de Dahshur, al sur de El Cairo. El hallazgo fue dado a conocer por el Ministerio de Antigüedades de Egipto y ha despertado gran interés en la comunidad científica por lo que puede revelar sobre las prácticas funerarias y arquitectónicas del antiguo Egipto.

Los restos descubiertos incluyen un pasillo interior y un bloque de alabastro grabado con 10 líneas de jeroglíficos, elementos que sugieren la complejidad y el estado de conservación de esta estructura que podría haber formado parte de la cámara interna de la pirámide.

Las excavaciones todavía se encuentran en etapas iniciales, por lo que no se ha determinado el tamaño completo de la pirámide ni su propietario con certeza. Sin embargo, los especialistas confían en que las investigaciones futuras arrojarán luz sobre la identidad del individuo enterrado y el rol de esta construcción dentro de la historia egipcia antigua.

¿Qué se ha descubierto exactamente en Dahshur?

Los arqueólogos que trabajan en la necrópolis real de Dahshur dieron a conocer las primeras imágenes y descripciones de los restos hallados en el sitio, lo que incluye un pasillo que parece pertenecer a la estructura interna de la pirámide. Estos corredores eran comunes en las pirámides del antiguo Egipto como acceso a cámaras funerarias o áreas ceremoniales.

Además del pasillo, los expertos encontraron un bloque grabado con 10 líneas de jeroglíficos verticales, cuyo significado aún está bajo estudio y podría aportar información sobre la función del monumento o la identidad de la persona enterrada. El hallazgo de jeroglíficos es especialmente valioso para los egiptólogos, ya que puede incluir nombres, títulos o textos religiosos.

Los arqueólogos buscan determinar el tamaño total de la pirámide y confirmar si perteneció a una reina o a un miembro de alto rango de la XIII dinastía. Ministry of Antiquities, Egypt

¿Dónde se ubica esta pirámide y por qué es importante Dahshur?

La necrópolis real de Dahshur, situada unos 30 kilómetros al sur de El Cairo, es uno de los sitios arqueológicos más ricos del Antiguo Egipto. Allí se encuentran algunas de las pirámides más antiguas y significativas del país, incluyendo la Pirámide Roja y la Pirámide Acodada, ambas construidas por el faraón Seneferu.

Estas pirámides, levantadas durante la Dinastía IV, representan hitos en la evolución de la arquitectura funeraria egipcia. El terreno de Dahshur, por su importancia, ha sido objeto de excavaciones continuas, ya que se espera que aún existan estructuras por descubrir que completen el panorama histórico de esta civilización milenaria.

¿A qué periodo pertenece la pirámide de 3.700 años?

Los vestigios encontrados en Dahshur están relacionados con construcciones de la XIII dinastía faraónica, un periodo que se sitúa aproximadamente entre los años 1800 y 1650 a.C. Este fue un tiempo de transición en la historia egipcia, con cambios políticos y sociales que marcaron el final del Segundo Periodo Intermedio.

Aunque aún no se ha confirmado a quién perteneció esta estructura, los primeros estudios sugieren que podría haber sido parte de un monumento funerario dedicado a una reina o figura de alto rango, enterrada cerca de un familiar importante. La inscripción jeroglífica encontrada en el bloque puede ser clave para identificar al individuo si logra descifrarse.

Las excavaciones continúan en la necrópolis real de Dahshur, una zona clave del Antiguo Egipto que alberga algunas de las pirámides más antiguas del país. Ministry of Antiquities, Egypt

¿Qué resta por investigar y qué promete este hallazgo?

Los equipos arqueológicos han señalado que las excavaciones continuarán para revelar partes adicionales de la pirámide y así comprender su tamaño, diseño y propósito completo dentro del complejo funerario de Dahshur. Hasta ahora, se han recuperado solo fragmentos de la estructura, por lo que la investigación se considera en sus primeras etapas.

Los expertos confían en que este descubrimiento aportará valiosa información sobre las técnicas de construcción y las prácticas rituales del Antiguo Egipto, y podría incluso completar capítulos aún desconocidos de la historia faraónica en una de las zonas más emblemáticas del país.