El entrenamiento clave que hay que hacer después de los 60 años: aumenta la masa muscular y aleja la fragilidad del cuerpo

El entrenamiento clave que se recomienda realizar después de los 60 años se centra en el aumento de la masa muscular, un aspecto fundamental para mantener la independencia y la calidad de vida en la vejez.



A medida que las personas envejecen, la pérdida muscular se convierte en un desafío significativo, incrementando el riesgo de caídas y enfermedades asociadas a la fragilidad.

Implementar un programa de entrenamiento de fuerza puede ser una solución efectiva para contrarrestar estos efectos negativos. Estudios recientes demuestran que, incluso con sesiones breves y de bajo volumen, es posible obtener beneficios notables en la fuerza y la calidad muscular.

¿Por qué el entrenamiento de fuerza es fundamental después de los 60 años?

De acuerdo al portal Vitónica, el envejecimiento trae consigo una serie de cambios físicos que no pueden ser ignorados, especialmente cuando se trata de la masa muscular.

La pérdida de fuerza y tamaño de los músculos, conocido como sarcopenia, tiene graves implicaciones para la salud, ya que no solo reduce la independencia, sino que también aumenta el riesgo de caídas y fracturas.

El entrenamiento de fuerza es fundamental para aumentar la masa muscular y mantener la independencia después de los 60 años. (Fuente: Freepik)

De hecho, la falta de potencia muscular puede ser tan peligrosa como enfermedades más reconocidas, como la osteoporosis o los problemas cardiovasculares.

Las consecuencias de una disminución en la fuerza son evidentes: menor movilidad, mayor dependencia y una creciente fragilidad. Sin una intervención adecuada, como el entrenamiento de fuerza, se corre el riesgo de perder la capacidad de realizar tareas cotidianas, lo que afecta directamente la calidad de vida.

Investigación científica: ¿cuál es el entrenamiento de fuerza más efectivo para personas mayores de 60 años?

Un estudio reciente, publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research, reveló que realizar dos o tres sesiones de entrenamiento de fuerza por semana puede tener un impacto significativo en la salud de las personas mayores de 60 años.

Durante 12 semanas, los participantes del estudio experimentaron mejoras notables en su masa muscular, fuerza y la calidad del músculo, con una rutina sencilla: una serie de 10 a 15 repeticiones por cada grupo muscular, en un total de ocho ejercicios.

Esto demuestra que no es necesario pasar horas en el gimnasio para obtener beneficios. De hecho, con tan solo dos sesiones semanales, las personas mayores pueden retrasar los efectos negativos del envejecimiento y disfrutar de una vida más activa e independiente.

Realizar ejercicios de fuerza de forma regular puede mejorar la calidad de vida y la salud general en personas mayores. (Fuente: Freepik)

Entre los principales beneficios del entrenamiento de fuerza para personas mayores, se destacan:

Aumento de la masa muscular y reducción de la fragilidad.

y reducción de la fragilidad. Mejora en la movilidad y en la capacidad para realizar tareas cotidianas.

y en la capacidad para realizar tareas cotidianas. Disminución del riesgo de caídas, gracias a una mayor potencia muscular.

En conclusión, incorporar el entrenamiento de fuerza en la rutina diaria, sin importar la edad, puede marcar la diferencia entre una vejez activa y una vida limitada por la falta de fuerza física.