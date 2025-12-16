Los usuarios muestran una creciente preocupación por el uso de la electricidad. Es sabido que hay electrodomésticos como el aire acondicionado, los hornos eléctricos, los secadores de pelo y los refrigeradores, entre otros, demandan una considerable cantidad de energía.

No obstante, existen ciertos dispositivos que consumen una gran cantidad de luz incluso cuando se encuentran apagados, por lo que es fundamental identificarlos y desconectarlos de inmediato.

¿Qué electrodomésticos son los que más energía consumen incluso cuando están apagados?

Gran parte de los electrodomésticos presentan un consumo en espera, lo que implica que pueden permanecer inactivos, pero conservan funciones de conectividad.

Este fenómeno genera un impacto significativo en el consumo energético total de los hogares.

Consumo de energía en televisores: ¿por qué los Smart TV son los más afectados?

El televisor es el dispositivo que más energía consume cuando está apagado, debido a su sistema de actualización automática que lo mantiene operativo.

En la misma línea, los Smart TV tienen conexión a internet, lo que incrementa su consumo. Su función "Stand-by" permite un encendido más rápido al ser activados, lo que afecta el gasto energético.

Decodificadores DVR: evita el error de dejarlos encendidos y ahorra energía

Los decodificadores, especialmente los DVR, operan en segundo plano para grabar programas, recibir actualizaciones y mantenerse conectados al proveedor de servicios. Las personas suelen apagar el televisor, pero dejan encendido el decodificador, lo que representa un gran error que afecta el ahorro de energía.

Cargadores para teléfonos móviles

Aunque es habitual dejar el celular cargando toda la noche, esto puede ser perjudicial, ya que el transformador sigue funcionando incluso cuando la batería alcanza el 100%. Por este motivo, es recomendable desconectarlo una vez que terminen de cargar su celular.

Optimiza el consumo energético desconectando cargadores y regletas

Los usuarios también deben prestar atención a otros dispositivos como los cargadores en general y las computadoras, que pueden seguir consumiendo energía incluso cuando no están en uso. Desenchufar estos aparatos cuando no se necesitan puede contribuir significativamente a la reducción del consumo eléctrico.

Además, los electrodomésticos de cocina, como las cafeteras y las tostadoras, a menudo tienen luces indicadoras que permanecen encendidas cuando están apagados. Este consumo en modo de espera puede parecer mínimo, pero se acumula con el tiempo, afectando la factura de electricidad.