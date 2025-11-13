Alemania, principal protagonista de la Segunda Guerra Mundial, confirmó que comprará 20 nuevos aviones cazas para renovar su flota de combate. De esta manera, podrá estar a la altura de cualquier combate y a servicio de la OTAN ante la amenaza de Rusia.

Se trata de un acuerdo de 3750 millones de euros que el Comité de Presupuesto del Parlamento alemán (Bundestag) aprobó para adquirir los Eurofighter Tranche 5, que ocuparán el lugar de los cazas Panavia Tornado que pertenecen a la Fuerza Aérea (Luftwaffe).

La importancia de esta compra para Alemania y Europa

El director ejecutivo de Eurofighter, Jorge Tamarit-Degenhardt, indicó que el pedido de Alemania es una "excelente noticia para el programa y los socios industriales“, mientras el proyecto ya se arrima al histórico hito del millón de horas de vuelo.

Fuente: US Military Art

Para el directivo, esta compra trata de una “reafirmación del compromiso a largo plazo de Alemania con el poder aéreo europeo soberano“, lo cual facilitará la producción junto con toda la cadena de suministro y la capacidad de Europa para defenderse en las próximas décadas.

Asimismo, insistió en que los aviones tendrán una vida útil más allá de 2060, lo cual posibilitará una “integración plena en el futuro entorno de combate aéreo europeo”.

Por su parte, el consejero delegado del fabricante Airbus, Michael Schoellhorn, indicó que las 20 nuevas unidades garantizarán “dos años más de producción del fuselaje que mantendrá la línea abierta hasta 2032”.

¿Cómo son estos nuevos aviones cazas que comprará Alemania?

Radar: equipado con el radar AESA E-Scan Mk1, que puede detectar, identificar y rastrear múltiples objetivos simultáneamente.

Guerra electrónica (EW) : incluye un sistema de guerra electrónica avanzado (DASS) mejorado, con alerta láser, alerta de misiles entrantes y contramedidas electrónicas.

Conectividad : está diseñado para ser más conectado, con una mejor integración de sensores y la capacidad de operar con otras aeronaves, incluyendo drones.

Interfaz hombre-máquina (HMI) : presenta una HMI de última generación optimizada, con pantallas LCD, visor de casco (HMD) y entrada de voz.

Armamento : la capacidad de integrar armamento más moderno, como misiles de largo alcance y bombas guiadas.

Longevidad: el programa LTE asegura que el caza mantendrá su relevancia operativa hasta más allá de 2060.

El poderío aéreo de Alemania: así es su flota

El Global Firepower muestra el ranking de poderío militar global, en el que Alemania está en el puesto 14 actualmente. Con respecto a su flota aérea, se encuentra 18° y tiene: