El país más poderoso de Europa: cuenta con un ejército y tecnología que preocupa a las potencias mundiales

Las crecientes tensiones internacionales han llevado a las principales potencias del mundo a reforzar sus capacidades militares. Europa no es la excepción y dentro del continente, el Reino Unido se consolida como el país con mayor poderío bélico.

Su ejército figura entre los más preparados y temidos del planeta, según el ranking Global Fire Power 2025.

Con una puntuación de 0,1785 en el PowerIndex, el Reino Unido se ubica como la sexta potencia militar del mundo, superando a naciones europeas de gran peso como Francia, Italia y Turquía.

Este posicionamiento responde a su avanzada tecnología, la capacidad de despliegue global y su firme integración en las alianzas de defensa más influyentes, entre ellas la OTAN, donde Londres mantiene un papel central.

Conoce el ejército del Reino Unido

El Reino Unido presenta una fuerza militar de alta profesionalidad, complementada por un robusto avance tecnológico. Su organización se fundamenta en tres pilares esenciales: la Real Fuerza Aérea (RAF), la Marina Real y el Ejército Británico, cada uno de los cuales cuenta con unidades de élite y una logística diseñada para una respuesta inmediata ante cualquier tipo de amenaza.

La aviación de combate está equipada con avanzados cazas Eurofighter Typhoon y F-35 Lightning II, los cuales son capaces de operar tanto desde portaaviones como desde bases estratégicas en el extranjero.

Su flota naval, liderada por los portaaviones HMS Queen Elizabeth y HMS Prince of Wales, junto con submarinos nucleares de la clase Vanguard, le confiere una capacidad disuasiva de primer orden.

Además, se ha llevado a cabo la modernización de sus sistemas de defensa antimisiles, así como el desarrollo de armamento cibernético y la aplicación de inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad.

El Reino Unido no solo aspira a mantener su posición de liderazgo en Europa, sino que también busca asegurar un papel fundamental en la seguridad global.

Ejércitos más poderosos en 2025 y la preparación de Europa

