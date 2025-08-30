Cambia el planeta para siempre: el océano que se achica a cada año y podría desaparecer en el futuro

La composición de la Tierra como hoy la conocemos podría cambiar drásticamente en el futuro, debido a que hay un océano que está achicándose cerca de 4 centímetros al año. De esta manera, los continentes americanos se estarían distanciando del africano y europeo.

Un grupo de científicos de la Universidad de Southampton publicó su estudio en la revista Nature acerca del descubrimiento que cambiaría el mapa global. Se trata de un proceso que cambia las leyes conocidas acerca del movimiento de las placas tectónicas.

Este es el océano que se está achicando cada año en el planeta

Actualmente, el océano Pacífico es el cuerpo de agua salada más grande del planeta. Sin embargo, un estudio de Live Science adelanta que no siempre será de esta manera, dado que su competidor, el Atlántico, está en un proceso de expansión.

Todo surge a partir de los movimientos tectónicos que se generaron desde la Pangea. En ese momento, el enorme cuerpo de agua Panthalassa disminuyó su tamaño y terminó en el Pacífico.

A partir de tres placas antiguas en lo más profundo del manto marino, se formó una triple fractura. Se trataba de Farallón, Izanagi y Fénix, de las cuales solo queda una parte de la última entre Sudamérica y la Antártida.

Ahora, el gigantesco oceánico que domina el planeta podría perder esta consideración dentro de millones de años debido a que el Atlántico cada vez se expande más anualmente.

El océano que se agranda en el planeta

La lejanía entre Europa y América Latina cada vez será mayor, dado que el Atlántico está ganando 4 centímetros por año. Este fenómeno se debe a la cordillera submarina que lo atraviesa de norte a sur, una dorsal medioatlántica que es el límite entre las placas litosféricas que se desplazan en sentidos opuestos.

Justamente, las partes más densas de las placas se hunden, arrastrando lo demás, tal como si tiraran del borde de un mantel y esto arrastrara los platos de la mesa. De esta manera, emerge el magma y se coloca en los huecos que dejan las plataformas que se separan.

¿Cómo fue el estudio para descubrir este fenómeno?

Los científicos utilizaron 39 sismómetros en el fondo marino para determinar que el proceso se lleva a cabo a 600 km de profundidad y no a 60, tal como se creía anteriormente.

La investigación no solo explica por qué América y Europa cada vez se alejan más, sino que sirve para entender mejor la evolución del clima en la Tierra y sobre la tectónica de placas.

"Fue un hallazgo completamente inesperado cuyas conclusiones tienen muchas implicaciones para nuestra comprensión sobre la evolución y la habitabilidad del planeta", sostuvo la autora principal del estudio, Kate Rychert.