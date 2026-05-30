El auto más vendido del país ahora se consigue en 24 cuotas a tasa 0: es una “máquina” con motor turbo y está en súper promoción Fuente: Peugeot

En un contexto donde las automotrices buscan impulsar las ventas mediante planes de financiación cada vez más atractivos, Peugeot lanzó una propuesta que apunta directamente a uno de los modelos más buscados del mercado argentino.

Se trata del Peugeot 208, uno de los 0km que lidera el ranking de patentamientos y que ahora puede adquirirse mediante un plan especial con tasa 0%.

La promoción alcanza a una de las versiones más equipadas de la gama y permite financiar una parte importante del valor del vehículo sin intereses, una alternativa que busca facilitar el acceso a uno de los autos más vendidos del país.

Cómo es la financiación del Peugeot 208 con tasa 0%

La automotriz confirmó una financiación especial para el Peugeot 208 Allure PK T200, una versión que incorpora el moderno motor turbo de 120 caballos de fuerza.

El auto más vendido del país ahora se consigue en 24 cuotas a tasa 0: es una “máquina” con motor turbo y está en súper promoción Fuente: Peugeot

Según la promoción vigente:

Precio de lista: $32.800.000.

Financiación a tasa 0%.

Plazo de hasta 18 meses.

Monto máximo financiable: $26.000.000.

De esta manera, los compradores pueden financiar gran parte del valor del vehículo mediante cuotas sin interés, una de las opciones interesantes que hoy ofrece el mercado automotor argentino.

Cómo es el Peugeot 208 Active

En la versión de Motor T200, el Pegueot 208 Active cuenta con las siguientes prestaciones y características, tanto mecánicas como de confort:

Motor y prestaciones

Motor 1.0 Turbo T200 de 3 cilindros.

Cilindrada: 999 cc.

Potencia máxima: 120 CV.

Torque máximo: 200 Nm.

Inyección directa.

Distribución por cadena.

Tracción delantera.

Caja automática CVT de 7 velocidades simuladas.

Dirección asistida eléctrica.

El auto más vendido del país ahora se consigue en 24 cuotas a tasa 0: es una “máquina” con motor turbo y está en súper promoción Fuente: Peugeot

Dimensiones y capacidades

Largo: 4.055 mm.

Ancho: 1.738 mm.

Alto: 1.453 mm.

Distancia entre ejes: 2.538 mm.

Capacidad del baúl: 311 litros.

Capacidad del tanque de combustible: 47 litros.

Equipamiento exterior

Faros delanteros Full LED.

Luces diurnas LED tipo “colmillo”.

Espejos exteriores eléctricos.

Llantas de aleación de 16 pulgadas.

Manijas color carrocería.

Antena tipo aleta de tiburón.

Tecnología y confort

Pantalla multimedia táctil de 10 pulgadas.

Sistema operativo Peugeot i-Connect.

Compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

Tablero digital.

Bluetooth.

USB.

Aire acondicionado.

Levantavidrios eléctricos.

Volante multifunción revestido en cuero.

Control de velocidad crucero.

Limitador de velocidad.

Computadora de a bordo.

Seguridad

4 airbags.

Control electrónico de estabilidad (ESP).

Control de tracción (ASR).

Frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD).

Asistente de arranque en pendiente.

Anclajes ISOFIX.

Cámara de retroceso.

Sensores de estacionamiento traseros.

Monitoreo de presión de neumáticos.

Consumo aproximado