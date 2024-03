Dos argentinos mostraron cómo funciona Starlink

Una pareja de argentinos publicó un video en su cuenta de TikTok mostrando como funciona el servicio de internet de la empresa Starlink y cuánta energía consume.

Carolina y Santiago, administradores de la cuenta llamada @hakunamatataxporelmundo, se dedican a compartir videos mientras recorren el mundo en su motorhome. Decidieron probar la conexión de internet en su vehículo y el resultado los sorprendió.

En el video, muestran paso a paso como fue desde la instalación de la antena, que en Argentina tendría un precio muy elevado para el bolsillo promedio de los ciudadanos, hasta la configuración del router.

Luego de haber utilizado el servicio durante 6 horas, llegaron al resultado final: el sistema consume 10 amperes y entre 75 y 100 watts por hora. Su post en TikTok tuvo miles de reproducciones, "likes" y comentarios de usuarios interesados .

Satélite de Starlink en el espacio

El Gobierno confirmó el inicio del servicio en el país

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció, el miércoles pasado en su habitual conferencias de prensa, el comienzo del servicio de la empresa de Elon Musk .

La empresa de internet ya cuenta con proveedores en Argentina para garantizar una conexión web desde cualquier parte del país y con una velocidad de conexión de entre 150 y 500 megabits por segundo (Mbps).

¿Cuánto costará Starlink en la Argentina?

Por el momento, desde la empresa no informaron el precio final que tendrá para sus nuevos usuarios en la Argentina.

El servicio básico (standard) en los Estados Unidos tiene un costo de 599 dólares por única vez para la adquisición de la antena y un abono mensual de 120 dólares.