La madrugada de este viernes 3 de abril estuvo marcada por un grave accidente de tránsito en la vía Bogotá–Girardot, a la altura del sector Azafranal, en jurisdicción del municipio de Silvania, Cundinamarca. Un camión cisterna cargado con un producto químico altamente volátil perdió el control, se estrelló y terminó envuelto en llamas, dejando como saldo dos personas muertas. De acuerdo con el reporte de Bomberos de Cundinamarca, las víctimas fatales fueron el conductor del vehículo y su copiloto, una mujer que lo acompañaba al momento del siniestro. El impacto generó un punto de ignición que provocó un incendio de gran magnitud, lo que obligó a una rápida movilización de organismos de emergencia y personal de la concesión vial para controlar la situación. El accidente se presentó en el sector Azafranal, dentro del municipio de Silvania, en el departamento de Cundinamarca. Según la información preliminar entregada por las autoridades, el camión cisterna perdió el control mientras transitaba por la vía, invadió el carril contrario y posteriormente se volcó. Tras el impacto, el vehículo generó un punto de ignición que provocó un incendio inmediato. Las llamas consumieron gran parte del automotor y dificultaron las labores iniciales de atención, por lo que fue necesario desplegar unidades de Bomberos Voluntarios de Silvania y Fusagasugá. Cuando los equipos de emergencia lograron controlar el fuego, confirmaron la presencia de dos víctimas fatales dentro del vehículo. Las autoridades confirmaron que las personas fallecidas fueron el conductor del camión cisterna y su copiloto, una mujer. Ambos murieron en el lugar debido a la magnitud del impacto y el posterior incendio del vehículo. Por el momento, los organismos judiciales adelantaron el levantamiento de los cuerpos en coordinación con la Policía de Criminalística, mientras se avanzaba en la identificación oficial de las víctimas. Asimismo, se investiga el tipo de sustancia que transportaba el vehículo, descrita preliminarmente como un producto químico altamente volátil, lo que habría intensificado el incendio tras el choque. Luego del siniestro, la concesionaria vial implementó una restricción preventiva en el sector para facilitar las labores de atención y garantizar la seguridad de los conductores que transitaban por la zona. Aunque el incendio fue controlado, el paso vehicular se mantuvo regulado mientras se realizaban las labores de inspección y limpieza de la vía. Las autoridades recomendaron a los conductores seguir las indicaciones del personal en carretera y conducir con precaución. Con el avance de las horas, el tránsito comenzó a normalizarse con flujo controlado por los carriles habilitados.