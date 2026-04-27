Elegir el detergente ideal puede cambiar por completo el resultado del lavado. ¿Conviene el formato líquido o el clásico en polvo? Según expertos en limpieza y química, esto dependerá del tipo de ropa, la suciedad y hasta la temperatura del agua. Todos los detergentes tienen un componente esencial: los tensioactivos, moléculas capaces de “atrapar” la grasa y separarla de los tejidos. A eso se suman enzimas, blanqueadores y otros aditivos que potencian la limpieza. Por eso, más allá del formato, ambos cumplen la misma función. Sin embargo, la diferencia está en cómo actúan y en qué situaciones rinden mejor. El detergente líquido ganó popularidad en los últimos años por su facilidad de uso y versatilidad. Entre sus principales ventajas: Además, muchos especialistas lo recomiendan para ciclos cortos o de baja temperatura, cada vez más comunes en los hogares actuales. El detergente en polvo sigue siendo el preferido cuando se trata de limpieza profunda. Sus puntos fuertes: Esto lo convierte en una opción ideal para ropa muy sucia, como prendas de trabajo o textiles del hogar. Según especialistas, no existe un “ganador absoluto”. La elección depende de varios factores: Incluso hay expertos que recomiendan alternar o combinar ambos según la carga de ropa. Un punto clave es el mantenimiento del electrodoméstico. El detergente líquido suele generar menos acumulación, mientras que el polvo, si no se disuelve bien (especialmente en frío), puede dejar residuos que afectan el funcionamiento a largo plazo. En los últimos años aparecieron alternativas como detergentes en tiras biodegradables, que buscan reducir el impacto ambiental sin perder eficacia. Esto refleja un cambio en el consumo: ya no solo importa que la ropa quede limpia, sino también cómo impacta el producto en el ambiente.